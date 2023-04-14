Kimyanın en parlak yıldızı

Yayınlanma: 14.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.04.2023 - 03:00

Kimya sektörü 2022’de 33.6 milyar dolarlık ihracat hacmiyle ülke ihracatından toplam yüzde 13 pay aldı. Dört yıl önce sektörel bazda üçüncü sırada olan sektör ihracatı, 2022’de ihracatını en çok artıran sektör olarak birinciliğe yükseldi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Boya sektörümüzün bu yükselişteki payı oldukça büyük. 2018 yılından bu yana geçen 5 senede sektör ihracatta her yıl artan bir grafik çiziyor. Boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları sektörümüz 2018’de 795.7 milyon dolar ihracat yaparken 2022 yılında gerçekleştirdiği 1.39 milyar dolarlık ihracat ile 16 alt sektörümüz arasında 7’inci sırada yer aldı” dedi.

(Adil Pelister)

Boya sektörünün 2022’de ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 26.10 artırdığını vurgulayan Pelister, şu açıklamaları yaptı:

Boyanın kilogram birim fiyatı 1.68 dolar olarak kimya sektörü ortalaması olan 1.16 doların üzerinde gerçekleşti.





Boya sektöründe 2022’de en fazla ihracat yapılan ülkeler Rusya, Irak ve Özbekistan oldu.

HIZLA HAZIRLANMALIYIZ

Bu yıl İKMİB olarak alt sektörlerimize yönelik düzenlediğimiz faaliyetler arasında boya sektörü özelinde Suudi Arabistan’da düzenlenen The Big 5 Saudı Fuarı’na, Rusya’da düzenlenen Interlakokraska Fuarı’na ve Almanya’da düzenlenen European Coatıngs Show Fuarı’na info stand katılımı sağlayarak Türk boya sektörümüzün tanıtımını gerçekleştirdik. Ayrıca mayıs ve haziran aylarında Kazakistan ve Rusya’da gerçekleştirilecek olan “Ticaret Heyetlerimiz” için çalışmalarımız sürüyor.





İhracatımızın istikrarını ve artışını etkileyecek konuların başında sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm geliyor. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz Avrupa’nın yeşil mutabakat kapsamında uygulayacağı sınırda karbon vergisi vb. uygulamalar için hızla hazırlanmamız gerekiyor.





İKMİB olarak kimya sektörümüzün gelecek vizyon hedefi doğrultusunda sürdürülebilirliği odak noktası olarak belirledik. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler’in ve ülkemizin hedefleri ile paralel olarak 2030 sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek üzere projelerimiz üzerinde çalışıyoruz.





İKMİB ve Boya Sanayicileri Derneği işbirliği ile şirketler için tehlike oluşturan iklim değişikliğine karşı mücadelede boya sektörünün geleceğine ışık tutacak “Türk Boya Sektörü Sürdürülebilirlik Raporu”nu hazırladık.

USTADAN İKİ YIL GARANTİ

Filli Boya tarafından kurulan Filli Ustam vatandaşların güvenilir boya ustalarına kolaylıkla ulaşmasını sağlayan bir platform.

Filli Ustaların her biri, İnşaat Boyacısı Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi ustalardan oluşuyor. Filli Ustam tarafından yapılan işlemlerin tamamı 2 yıl boyunca Filli Boya garantisi altında. Boya badana ihtiyacıyla ilgili her şey platform üzerinden kolayca ve pratik olarak halledilebiliyor. www.filliustam.com sisteminde, inşaat boyacılığı mesleki yeterlilik belgesine sahip, Filli Ustalar kulübüne üye ve Filli Boya ürün ve davranış eğitimini almış ustalar yer alıyor. Tüketiciler bu sistemden aradıkları kriterlere uygun ustayı bulup evlerini boyatabiliyor.

ALÇIDA GÜÇ BİRLİĞİ

Alçı sektöründe faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen şirketi Dalsan Alçı ile sürdürülebilir ve hafif inşaat çözümlerinde dünyanın önde gelen firmalarından Saint-Gobain’in Türkiye’deki şirketlerinden Saint-Gobain Rigips Alçı güçlerini birleştirdi.

İşbirliği Rekabet Kurulu izin sürecinin tamamlanmasıyla resmiyet kazandı. İki şirketin mevcut tüzel kişiliklerini, üretim ve hizmetlerini aynı şekilde sürdüreceği açıklandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, şirketler yüzde 50-yüzde 50 ortaklık payı ile tek bir çatı altında birleşerek faaliyetlerine “Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret AŞ” tüzel kişiliği altında devam edecek. Bu birleşme ile toplam 5 tesiste yaklaşık 100 milyon metrekare alçı levha, 2 milyon tondan fazla paketlenmiş veya silo ile sevk edilebilen yapı malzemeleri ile 50 milyon metrenin üzerinde kuru duvar sistem profili üretilmesi hedefleniyor.