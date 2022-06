Ipsos araştırması: Kiracılarından yasal artışın üzerinde artış istendi

15 Haziran 2022 Çarşamba, 00:00

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Antikriz Raporu’ndan derlenen verilerle bu hafta; emlak piyasası mercek altında alındı.

Derlenen verilere göre, açıklanan enflasyon oranında kira artış oranlarına rağmen ev sahiplerinin yüzde 35’i kiracılarından bu oranın üzerinde bir artış talebinde bulundu. Bu oran kontrat güncellemesi zamanı gelenlerde yüzde 51 oldu. Ve resmi kira artışı üzerinde bir taleple karşılana kiracıların yüzde 73’ü bu oranı kabul etmek zorunda kaldı.

YARIŞI ARTIŞ YAPMAKTA ZORLANDI

Kiracıların yüzde 51’inin son bir sene içinde kiralarına yapılan artış, gelirlerindeki artıştan daha yüksek. Gelirlerindeki artışın kira artışından daha yüksek olduğunu söyleyenlerin oranı ise sadece yüzde 14. Her 10 kiracıdan dördü kira ve gelirlerindeki artışın aynı oranda olduğunu söylüyor.

Bütçesine uygun ev bulamayacakların oranı yüzde 86

Kiracıların yüzde 86’sı taşınmak durumunda kalsalar aynı semtte ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun bir ev bulamayacakları görüşünde. Bu konuda zorlamayacağını düşünenlerin oranı sadece yüzde 14.

Kiracıların yüzde 48’i oturdukları semtten memnun. Diğer taraftan her 4 kiracıdan biri oturduğu semtten de memnun değil. Oturduğu semtten memnun olduğu halde oturduğu apartmandan memun olmayan kiracıların oranı yüzde 41.

HER 10 KİŞİDEN ÜÇÜ KİRACI

Günümüzde araştırmamıza katılan bireylerin yüzde 36’sı kendi evlerinde oturduğunu belirtirken, kiracı olarak oturduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 33. Ve kirada oturan bireylerin yüzde 69’u oturdukları eve son 5 sene içinde taşındığını belirtilen, yüzde 31 5 seneden daha uzun süredir oturdukları evde kiracı olduğunu söylüyor.

10 KİRACIDAN ÜÇÜ, BEŞ YILDAN ESKİ KİRACI

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar GEDİK verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı tüketim tercihlerinde doğal değişimler yaratıyor. Son dönemde gerek konut fiyatlarındaki, gerekse kira bedellerindeki artışlar dikkat çekici. 1-10 Haziran tarihleri arasında konuya dair bir araştırma yaptık. Araştırmamızın katılımcılarının üçte biri kiracı olduğunu belirttiler. Her on kiracıdan üçü, beş yıldan eski kiracı. Her iki kiracıdan birinin ödediği kiradaki artış gelirindeki artıştan fazla. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen resmi oranın üzerinde kira artış talebi ile karşılaşan kiracıların dörtte üçü bunu kabul ediyor. Temel nedenlerden biri ise her on kiracıdan dokuzunun taşınmak zorunda kalsa mevcutta oturduğu semtte bütçesine göre başka bir kiralık ev bulamayacağını düşünmesi.