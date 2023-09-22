Kira uyuşmazlığında 'borç' ayrıntısı: Arabulucuya gitmeden direkt dava açılabilir mi?

Yayınlanma: 22.09.2023 - 10:05

Güncelleme: 22.09.2023 - 10:05

Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları için bu ay başında devreye alınan arabuluculuk mecburiyeti yoğun talep gördü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde 1-15 Eylül tarihleri arasında 14 bin 385 başvuru yapıldığını belirmişti.

Kiracı ve ev sahibi arasındaki kira, kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı anlaşmazlıklarda eğer 'borç' varsa bu durum 'zorunlu arabuluculuk' kapsamında yer almıyor. Ev sahibi arabulucuya uğramadan direkt dava açabiliyor.

"TARAFLARIN FARKLI KONULARDA ANLAŞMALARI MÜMKÜN"

Milliyet'te yer alan habere göre, Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, mal sahiplerinden dava açma sürecini arabuluculuk sürecine bırakmak isteyenler olduğunu belirterek, 'Tarafların çok farklı konularda anlaşmaları da mümkün. Kişi kendi evine geçici olarak ihtiyaç duyduğunu belirterek kiracının tahliyesini istiyor. Kiracı bu kişiye yani mal sahibine belirli süre ile size başka yerden ev tutayım kirasını ben ödeyim ama evde kalmaya devam edeyim gibi farklı çözümler sunuyor' ifadelerini kullandı

"'BORÇ' VARSA ARABULUCULUK KAPSAMINDA YER ALMIYOR"

Özellikle gayrimenkule dayalı davalarda yüzde 50'ye yakın bir problemin yeni sistemle çözülmesini beklediklerini belirten Özelmacıklı, 'İcra kanalı ile yapılan başvurular arabuluculuk kapsamında değil o nedenle burada özellikle kira borcu ödenmemesi, tahliye taahhütnamesi gibi çerçevede açılan davalar arabuluculuğun kapsamında yer almıyor' diye konuştu.

"BORCU ÖDEMEDİYSE DİREKT DAVA AÇILABİLİYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Cenk Söbe ise şu ifadeleri kullandı:

"Tüm tahliye davalarında zorunlu arabuluculuk var. Bir kiracı eğer kira sözleşmesini kabul etmişse ve borcunu ödemediyse zorunlu arabuluculuk yok direkt dava açılabiliyor. Örnek vermek gerekirse kiracının 5 bin TL borcu var üç ay ödemedi, 15 bin TL oldu. Bu gibi durumlarda mal sahibi arabulucuya başvurmadan direkt tahliye davası açabiliyor. Onun dışında ‘tahliye taahhüdüm var evi boşalt, kızım evleniyor’ gibi durumlarda mal sahibi arabulucuya başvurmak zorunda, yani direkt dava açamıyor”