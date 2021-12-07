Kiracıya, doğal afetlerin etkileri için uyarı

07 Aralık 2021 Salı, 04:00

Doğal afetler, özellikle iklim değişikliğinin de etkisiyle her yıl şiddetlenerek kendini gösteriyor. Bu nedenle risklerden korunmak açısından sigortanın önemi daha fazla öne çıkıyor. Bu kapsamda Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan ve Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği’nin (TÜSED) güncel uyarıları ise dikkat çekti.

Salgın etkisiyle artık daha fazla vakit geçirilen bir yaşam alanına, hatta birçok kişi için işyerine de dönüşen evlerin her gün birçok riskle karşı karşı olduğunu vurgulayan Ray Sigorta Genel Müdürü Erdoğan, zorunlu deprem sigortasının (DASK) depremin binalarda doğrudan sebep olduğu maddi zararlar ile depremle oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kayması gibi maddi zararları teminat altına aldığını belirtti. Bu sebeple oluşabilecek diğer tüm riskler için ise konut sigortasının büyük bir önem taşıdığını ifade eden Erdoğan şöyle devam etti:

“Konut sigortası için oturduğunuz evin size ait olması şart değil. Kiracılar maalesef bu sigortayı alabileceklerinin farkında değiller. Oysa bu sigorta ürünü ile ister kiraladığınız, ister kendinize ait konutunuzda bir risk meydana geldiğinde değerli eşyalarınızı, elektronik ürünlerinizi, komşularınıza ya da mal sahibinize verebileceğiniz zararları, hatta olası bir depreme karşı eşyalarınızı teminat altına alabiliyorsunuz.”

FIRTINA HASARLARI

TÜSED ise geçen hafta başta İstanbul olmak üzere Marmara’yı etkileyen fırtına sebebiyle sigortalı kıymetlerde oluşan hasarlara atıfla, rüzgârın sürüklediği veya attığı cisimlerin verdiği zararlarda, vatandaşların sigorta sözleşmelerine ve fırtına klozuna önemle dikkat etmesi gerektiğini açıkladı. Örneğin belli bir rüzgâr hızıyla uçan bina çatısının park halindeki araca verdiği zarardan bina sorumlu tutulamıyor. Bunun için fırtına klozu olan kasko poliçesi gerekli.

1 MİLYON ‘SİGORTASIZ’A ULAŞMAK İSTİYORLAR

Yeni dijital sigorta platformu Sigortambir’in, müşteriyi “en doğru sigorta ürününe, en uygun fiyatla ulaştırma” anlayışı ile yola çıktığı açıklandı.

Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz, “Geleneksel çözümleri bir kenara bırakarak tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre tasarlanmış ürünler sunuyoruz. Hiç sigorta ürünü almamış veya zorunluluk sonucu almış ve ‘sigortasız’ olarak tanımladığımız kitleye sigorta bilincini aşılamak en büyük hedefimiz. 2023 yılının sonuna kadar 1 milyon tüketiciye dokunacağız” dedi.

‘HESAPLAMA ARAÇLARI’NIN KULLANIMI ARTTI



Kısa süre önce yayına başlayan “olayinkolayi.com”un yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Aegon Dijital Pazarlama Müdürü Saygın Karabay, artan bir trafikle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Karabay şunları anlattı: “Bugün aylık ortalama 100 binin üzerinde ziyaretçimizin 30 bini sitemizdeki hesaplama araçlarını kullanıyor. Bu araçlar sayesinde kullanıcılar, konut ve kredi ile ilgili olası masrafları kolayca hesaplayabiliyor, masrafları görüp bütçelerini buna göre ayarlayabiliyor.” Sitede astroloji yorumları da yer alıyor.

‘TİCARİ’ PAZARDA FİYAT YÜZDE 15 YÜKSELDİ

Marsh’ın yayımladığı “Küresel Sigorta Piyasa Endeksi”ne göre, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde küresel ticari sigorta fiyatları yüzde 15 artış gösterdi. Böylece, hızı yavaşlasa da bu pazarda art arda artış görülen 16. çeyreğe ulaşıldı. Yavaşlamada ise sabit kıymet sigortası ve yönetici sorumluluk sigortası önemli katkı yaptı.

Risk ve sigorta ortamının dünya çapında zorlu olmaya devam ettiğini belirten Marsh Türkiye Eş Üst Yöneticisi Yeşim Aksüt, “Oranların çoğu alanda ılımlı olmaya devam etmesini bekliyoruz. Bununla birlikte siber sigorta oranları üzerindeki baskının devam etmesi de muhtemel. Bu segmentteki müşterilerimiz için çözümler geliştirmek, birincil öncelik olmaya devam ediyor” dedi.

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik’in, yeni bir işbirliği adımı atarak tamamlayıcı sağlık sigortası paketlerini günde 1 TL’den başlayan fiyatlarla tüm QNB Finansbank şubelerinde satışa sunduğu açıklandı.

- Allianz Türkiye’nin, kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket ile “Sürdürülebilir İş Ödülleri” programı kapsamında “Kurum-STK İşbirliği” kategorisinde ödüle layık görüldüğü duyuruldu.

- Doğa Sigorta’nın, mobil uygulaması üzerinden tüketicilere tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi alabilme, “poliçeleşme” işlemi yapabilme ve ödeme adımlarını gerçekleştirebilme hizmeti sunduğu açıklandı.

- Aksigorta ile Vodafone yeni bir hizmet daha başlattı. Verilen bilgiye göre poliçesini Vodafone Yanımda üzerinden edinenler mobil seçenekle aylık sigorta primini cep telefonu faturasına yansıtabilecek.