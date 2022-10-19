Kış çayının kilosu yüzde 66 zamlandı
Havaların soğuması ile birlikte grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen yurttaşlar, bitkisel ürünlere yöneldi. Kış çayının kilosu ortalama 250-300 TL’den satılıyor.
Sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte kış çayına talep arttı.
Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen yurttaşlar bitkisel ürünlere yöneldi. Yurttaşlar tarafından en çok rağbet gören ürünler arasında ise kış çayı ve ıhlamur yer alıyor. Karışım yapmak isteyen yurttaşlar ise birçok çayı birleştirerek çay çeşitliliği yapabiliyorlar. Eminönü esnafı, geçen yıl kış çayını 150-180 TL’den satarken, bu sene ise 250-300 TL’den sattıklarını söyledi.
İKİ KAT FİYAT ARTIŞI
Kış çayı fiyatlarının geçen sene 180 TL’den bu sene ise 250-300 TL’den sattıklarını belirten Yıldız, “Fiyat artışının sebebi ise ürünler az toplanıyor ve gençlerin bu işe çok fazla ilgileri olmuyor. Bu da fiyat artışına sebep oluyor” şeklinde konuştu.
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