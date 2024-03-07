KKM hesaplarından sınırlı çıkış
Kur korumalı mevduatlar 1 Mart haftası itibariyle 12,8 milyar TL'lik düşüş kaydetti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 1 Mart haftasında 12,8 milyar TL geriledi. Bu dönem itibariyle kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 2,31 trilyon TL oldu.
Döviz mevduatlarında geçen hafta 896,5 milyon dolarlık düşüş yaşandı. 1 Mart haftasında döviz mevduatları toplamı 175,4 milyar dolar oldu. Parite etkisinden arındırıldığında döviz mevduatlarının 1,2 milyar dolar azaldığı görüldü.
Döviz mevduatları pariteden arındırılmış olarak gerçek kişilerde 631 milyon dolar artarken, tüzel kişilerde 1,9 milyar dolarlık düşüş görüldü.
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