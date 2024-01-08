Kolanın asidi kaçtı! Fiyatlara dev zam

Alkol ve sigaraya gelen zamların ardından meşrubat fiyatları da nasibini aldı. TBYD Başkanı Erol Dündar, Coca Cola ve Fanta ürünlerine yüzde 15 ile 20 oranında zam geleceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 14:16
Kolanın asidi kaçtı! Fiyatlara dev zam
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Türkiye yeni yıla zam yağmuruyla başladı. 

Alkole ve sigaraya yapılan zamlar dur durak bilmezken bir meşrubat fiyatlarına zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Coca Cola ve Fanta ürünlerine yüzde 15 ile 20 oranında zam geleceğini duyurdu.

Ayrıca bazı meşrubat gruplarına da aynı oranda zam yansıyacak.

Dündar, X hesabından konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

 


Alkol Sigara coca cola

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