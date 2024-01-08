Kolanın asidi kaçtı! Fiyatlara dev zam

Yayınlanma: 08.01.2024 - 14:16

Güncelleme: 08.01.2024 - 14:16

Türkiye yeni yıla zam yağmuruyla başladı.

Alkole ve sigaraya yapılan zamlar dur durak bilmezken bir meşrubat fiyatlarına zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Coca Cola ve Fanta ürünlerine yüzde 15 ile 20 oranında zam geleceğini duyurdu.

Ayrıca bazı meşrubat gruplarına da aynı oranda zam yansıyacak.

Dündar, X hesabından konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı: