Kordsa emisyon azaltım hedeflerini onaylattı

Yayınlanma: 28.09.2023 - 13:57

Güncelleme: 28.09.2023 - 13:57

Kordsa, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (The Science Based Targets initiative - SBTi) onay aldı. CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) ve World Wide Fund for Nature (WWF) iş birliğiyle kurulan SBTi, sürdürülebilirlik hedefleri konusunda dünyanın en saygın küresel standartlarının başında gösteriliyor.

SBTi tarafından onaylanan hedefleri doğrultusunda, 2019’u baz yılı olarak kabul eden Kordsa, 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını yüzde 46,2 oranında azaltacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, Kordsa’nın 50 yıllık başarı hikayesinde sözden aksiyona geçişin çok önemli bir rolü olduğunun anlatırken, “Paydaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek, Kordsa’nın iş kültürünün vazgeçilmez bir parçası. Bu kültür üzerine inşa ettiğimiz değerler sayesinde, Sabancı Topluluğu’nun tüm şirketleri gibi, bizler de sürdürülebilirliği dünyamızın ve insanlığın geleceği için bir fırsat olarak görüyoruz. ‘Hayatı Güçlendirme’ misyonumuzun bir gereği olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde bu yaklaşımımızı ortaya koymaya, etki gücümüzü tüm ekosisteme yaymaya gayret ediyoruz" dedi.