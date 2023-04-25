Kur korumalı mevduat büyüyor
İktidarın dolara yönelişi durdurabilmek için icat ettiği kur korumalı mevduatın (KKM) toplam mevduattaki payı artıyor.
Toplam mevduat 10.3 trilyon liraya yükselirken bu kapsamda KKM hesaplarının büyüklüğü ise 1.9 trilyon lira oldu. Bunda faiz tavan sınırının da kaldırılması da etkili oldu. Bu sayede yük de kamudan bankalara kaydı.
Öte yandan KKM’ler için ilk ikiayda bütçeden 2.1 milyar lira ödenirken martta ödeme yapılmadı. Geçen yıl bütçeden 92.5 milyar TL çıkmıştı. Bugüne kadar bütçede yapılan toplam ödeme ise 94.6 milyar TL. Merkez Bankası da geçen yıl KKM’ler için 88.9 milyar TL ödedi. Vazgeçilen vergiler de eklendiğinde toplam maliyet 200 milyar lirayı aşıyor. İktidar KKM’lerde süreyi bu yılın sonuna kadar uzattı. Muhalefet ise KKM’leri eleştiriyor. Süreç 14 Mayıs sonrası netleşecek.
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