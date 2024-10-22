Küresel iş ilanları eylülde yüzde 5 düştü: ABD seçimleri ve bütçe belirsizlikleri etkili oldu

Yayınlanma: 22.10.2024 - 11:51

Güncelleme: 22.10.2024 - 11:51

Salı günü yayımlanan bir ankete göre, ABD'deki yaklaşan seçimler, Birleşik Krallık'taki vergi artışlarına dair belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimler, eylül ayında beyaz yakalı iş ilanlarında düşüşe yol açtı. İngiliz işe alım şirketi Robert Walters'ın Küresel İş Endeksi, küresel işverenlerin geçen ay açık pozisyonlarının ağustosa göre yüzde 5 azaldığını gösterdi.

Özellikle Singapur, ABD, İngiltere, Avustralya ve Almanya gibi ülkelerde şirketler, açık iş pozisyonlarında belirgin düşüşler bildirdi. Firmalar, düşük iş güvenliğini bu durumu etkileyen önemli bir etken olarak belirtti.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER ETKİLİ

Eylül ayında genellikle artış gösteren bazı Avrupa ülkelerinde ise, önceki yıllara göre daha az hareketlilik yaşandı. Robert Walters'ın küresel yetenek çözümleri bölümünün CEO'su Toby Fowlston, “Eylül ayında dünya genelinde profesyonel iş pozisyonlarındaki azalma, bu dönemde beklenen işe alım artışından farklıdır ve küresel iş piyasasındaki jeopolitik gerilimlerin, ekonomik görünümün ve sektörel sorunların doğrudan bir yansımasıdır” dedi.

Anket, sağlık, emlak, inşaat ve enerji gibi sektörlerde 500 firmanın yanıtlarına dayanıyor. Fowlston, ABD firmalarının 4 Kasım seçimleri ve olası politika değişiklikleri öncesinde işe alımları duraklattığını ifade etti.

'İNGİLTERE'DE BELİRSİZLİK ARTIYOR'

Resmi veriler eylül ayında ABD işgücü piyasasının mart ayından bu yana en yüksek istihdam rakamı olan 254 bin kişiye ulaştığını gösterdi. Fowlston, “Hükümetin bütçe açıklamasını bekleyen işletmelerin işe alımları durdurması nedeniyle İngiltere'de belirsizlik artıyor” dedi.

İngiltere'nin yeni İşçi Partisi hükümeti, 30 Ekim'de ilk bütçesini açıklayacak. Maliye Bakanı Rachel Reeves, 22 milyar poundluk mali açığı kapatmak için bazı vergi artışlarının yapılacağı konusunda uyarıda bulundu. Hükümet kaynakları, Reeves'in vergi artışları ve harcama kesintileriyle 40 milyar poundluk bütçe hedeflediğini belirtti. Anket, temmuz-eylül döneminde boş pozisyonların bir önceki üç aya göre yüzde 19 arttığını ortaya koydu.