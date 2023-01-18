Lamborghini patent başvurusunda yakalandı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 12:48

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 12:49

Lamborghini Aventador geçen yıl satıştan kalktı. Aventador'un yerini alacak bir sonraki V12 modele yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Bu modelin halka açık yollarda test edilen arabanın prototipleri daha önce görülmüştü. Şimdi ise tasarımını tam olarak ortaya koyan yeni patent görüntüleri ortaya çıktı.

Aventador'un halefi, autoexpress.co.uk'den Yusuf Eşref'in haberine göre büyük bir Y şeklindeki far imzası ve ikonik Countach'ınkini yansıtan keskin bir şekilde şekillendirilmiş kaputu ile sınırlı üretim Sian tarafından önizlenen stil temalarını geliştiriyor.

(Lamborghini Countach)

Önceki V12 Lamborghini'lerde olduğu gibi, yeni modelin ilk yinelemesinde büyük ayırıcılar ve sabit rüzgârlıklar olmayacak. Yine de, ön tekerleklerin arkasındaki taraklı bir alan, kaldırmayı azaltmak için kemerlerden havayı çıkaracak ve açık yan havalandırmalar, ortaya monteli motora hava besleyecektir.

Y şeklindeki tema, bir çift devasa altıgen egzoz ucunu çevreleyen arka lambalarla devam ediyor. Bunlar, hızda stabilite sağlamak için aktif bir arka kanatla birlikte çalışacak daha büyük bir difüzöre yer açmak için arka kısmın hemen altına monte edilmiş.

İLK HİBRİT LAMBORGHINI

Henüz isim verilmeyen model, markanın baş teknik sorumlusu Rouven Mohr'a göre "daha fazla güç, daha fazla devir, daha fazla ses" sunan tamamen yeni doğal emişli V12 motor etrafında inşa edilen ilk seri üretim hibrit Lamborghini olacak.

Mohr, hibrit sistemin, sürücülerin tipik süper otomobil heyecanını elektrikli otomobilin dinginliğiyle harmanlayabileceği anlamına geleceğini öne sürdü.

2024'te çıkacak Urus hibrit SUV, diğer VW Group markası Porsche'nin Cayenne eklenti modellerinde bulunan 17.9kWh birimi kadar büyük bir pil kullanabilirken, Lamborghini'nin hibrit süper arabaları çok daha küçük pil kullanacak.

Mohr, "SUV'de çok küçük bir pil kullandığımızı söylemeyeceğiz, ancak bir spor otomobilde kullanıyoruz" dedi. Bu, toplam ağırlığın düşük tutulmasına yardımcı olacaktır, ancak arabalar neredeyse kesinlikle değiştirdikleri modellerden daha ağır olacak.

'İNANILMAZ BİR GÜÇ'

Lamborghini CEO'su Stefan Winkleman, ''Yeni hibrit kurulumun sürdürülebilirlik faydaları olsa da bu arabanın temel amacı, pili ek gücün hızlandırıcısı olarak kullanmaktır. Size inanılmaz bir güç ve aynı zamanda inanılmaz olan bu ağırlıktaki bir araba için çok iyi yol tutuşu sağlıyor” dedi.

Winkleman, otomobilin 2023'ün 1. çeyreğinin sonuna kadar teslimata başlamayacağını ama Lamborghini'nin şimdiden 3 bin ön sipariş aldığını kaydetti.

Lamborghini, 2024 yılına kadar tüm araçlarında en azından bir hibrit aktarma organına sahip olmayı hedefleyerek elektrifikasyon stratejisine her şeyi dahil etmeyi planlıyor. 2028 yılına kadar markanın ilk saf elektrikli aracını da göreceğiz.