Liberallerin görmeyeceği veriler: Türkiye sosyal koruma harcamalarında Avrupa'da son sırada!

Siyasi iktisatçı İnan Mutlu, kimi liberal çevrelerin Türkiye'de sosyal koruma harcamalarının çok yüksek olduğuna dair eleştirilerine Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verileriyle yanıt verdi.

Mutlu'nun sosyal medya platformu X'te paylaştığı, Avrupa ülkelerinin Sosyal Koruma Harcamalarının Milli Gelire (GSYH) oranını gösteren grafiğe göre Türkiye, %9,94'lük oranla listedeki tüm Avrupa ülkeleri arasında sosyal koruma harcamalarının milli gelire oranı en düşük olan ülke konumunda.

Grafiğe göre sosyal koruma harcamalarında Avrupa Birliği ortalaması %27,83 seviyesindeyken, Türkiye bu ortalamanın yaklaşık üçte biri kadar harcama yapıyor.

Grafikte Türkiye'ye en yakın oranlara sahip ülkelerin %12,04'la Arnavutluk ve %12,59'la İrlanda olduğu görülüyor.

Ancak bu ülkelerin de gerisinde kalan Türkiye, bu alanda tek haneli oranda kalan tek ülke durumunda.

"EN UTANÇ VERİCİ GRAFİK"

İnan Mutlu tabloyu şu ifadelerle yorumladı:

"Utanmıyoruz dediler ama sanırım en utanç verici grafik bu. Türkiye, Avrupa'da sosyal koruma harcamalarının milli gelire oranı en düşük ülke. Nedir sosyal koruma harcamaları? Emekli aylıkları, işsizlik yardımı, aile desteği, konut yardımı vs gibi sosyal harcamalar. 'Nerede bu devlet?' sorusu boşuna en çok duyulan soru haline gelmedi. Arnavutluk, Sırbistan, Makedonya gibi küçük Avrupa ülkelerinde dahi sosyal koruma harcamaları bize göre çok yüksek. Liberallerin kamu harcamaları yüksek diye diye bize yaşattıkları sefalet."

İşte o tablo: