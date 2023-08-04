Marketi peçete ve içme suyu yaktı

Yayınlanma: 04.08.2023 - 11:10

Güncelleme: 04.08.2023 - 11:10

Tüketici Birliği Federasyonu, “Market Endeksi Temmuz 2023” araştırmasını açıkladı. Buna göre her ay düzenli takip edilen ürünlerin fiyatıyla oluşan market endeksi aylık yüzde 12.97 artarken gıda ürünleri aylık yüzde 8.63, temizlik ve hijyen ürünleri yüzde 27.18 zamlandı.

Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 93.91 ile peçete olurken bunu yüzde 48 ile su, yüzde 42.62 ile çocuk bezi takip etti. Rakamları değerlendiren Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Bingül Ceviz, “Endeksteki artış Ocak 2022 yılından bu yana kaydedilen en yüksek artış oranıdır” dedi.

Ceviz'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"2021 yılının son çeyreğinden bu yana yürütülen Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi çalışması, beş farklı il, dokuz farklı market, 343 farklı ürünün bulunduğu, 47 ürün grubu üzerinde oluşturulmaktadır.

Temmuz ayında rekor artış; yüzde 12,97.Geçtiğimiz ay başlayan zam yağmuru şiddetini artırarak Temmuz 2023’de de devam etmiştir.

Temmuz 2023’de Market Endeksi yüzde 12,97 arttı. Bu rakam, Ocak 2022 yılından bu yana kaydedilen en yüksek artış oranıdır.

Temizlik ve hijyen ürünlerindeki vergi artışı, asgari ücret artışı ve akaryakıta gelen yüksek orandaki zam etkisini gösterdi."