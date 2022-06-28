Mazot fiyatları balıkçılığı bitirme noktasına getirdi: '4 litre mazot alamayıp da avını çekemeyen insanlar var'

28 Haziran 2022 Salı, 15:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla geçen yıl 28 ilde balıkçıların sorunlarını dinleyen Barış Karadeniz, artan mazot fiyatı nedeniyle balıkçılığın bitme noktasına geldiğini söyledi. Karadeniz, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"4 LİTRE MAZOT ALAMAYIP AVINI ÇEKEMEYEN İNSANLAR VAR"

"Türkiye’de balık sezonu 1 Eylül’de açılacak. Ama kıyı balıkçılarımız sezona devam ediyor. Kıyı balıkçılarımızın mazotla ilgili çok büyük sıkıntısı var. Şu anda ben biliyorum ki Demirci köyün limanında 4 litre mazot alamayıp da avını çekemeyen insanlar var. Bu insanlar, geçim derdindeler, çocuk okutuyorlar, ev geçindiriyorlar. Türkiye’de 30 TL’yi aşan bir mazotla balıkçının şu anda yola çıkma imkanı yok. Çünkü insanların alım gücü azaldıkça, mazot fiyatları arttıkça balık fiyatları yükselse vatandaş balık yiyemeyecek. Balığı tutsa balığı ne yapacak? Balıkçı çok zor durumda.

“MAZOT, TÜRKİYE’DE ŞU ANDA BALIKÇILIĞI BİTİRME NOKTASINDA”

Ben, 28 ile gittim. Sayın Genel Başkan’ımız bize talimat verdi. Dedi ki 'Türkiye'de büyük bir sorun var. Kıyısı olan bütün illere git, raporunu tut. Bunun sonunda da denizcilik ve balıkçılık bakanlığını kuracağız’. Biz de yola çıktık. Mutlu olan bir kişi olmaz mı? Herkes mutsuz. Bu fiyat artışlarından, ağ fiyatlarının artışlarından, ne bileyim Sosyal Güvenlik Yasası’nın balıkçılar üzerinde çok ters etki yaratmasından, aklınıza gelebilecek meslekten, her şey çok. Mazot, Türkiye’de şu anda balıkçılığı bitirme noktasında. Biz, bunu bitirmeyeceğiz. Balıkçımızın, Türkiye’nin dört bir yanında hepsinin arkasındayız. Bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defaten söylüyorum. Yeniden söylemeye başlayacağım. Balıkçıya sahip çıkmak zorundayız. Çıkmazsak balıkçı bu faturayı ağır öder, ödetir de."