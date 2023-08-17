'Merkez' ayarlı teklif bekleniyor
Milyonlarca memur ile memur emeklisinin 2024-2025 yılları mali ve sosyal haklarının ele alındığı toplusözleşme görüşmelerinde bugün iktidar yeni teklif sunacak.
1 Ağustos’ta başlayan görüşmelerde iktidar, 14 Ağustos’ta ilk teklifini sundu. Gelecek yıl için yüzde 14+9, 2025 için de yüzde 6+5 olan teklif, konfederasyonların beklentilerinin çok altında kaldı.
İmza ve itiraz yetkisini elinde bulunduran yetkili konfederasyon Memur-Sen de kabul edilemez bulduğu ilk teklifin hemen revize edilmesini istedi. İlk teklife yönelik eleştirilerin başında Merkez Bankası’nın gelecek iki yıla ilişkin enflasyon tahminleri ile uyumsuzluk geliyor.
İktidar ise Ocak 2023’te tahmini yüzde 25 enflasyon farkı verileceğine işaret ederek bu eleştirileri geçiştirmeye çalışıyor. Ancak yine de yeni tekliflerde Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerini dikkate alması bekleniyor. Banka enflasyon (TÜFE) tahminini bu yılsonu için yüzde 58, 2024 sonu için yüzde 33 ve 2025 sonu için yüzde yüzde 15 açıkladı.
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