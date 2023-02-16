Merkez Bankası açıkladı: Konutta aylık artış serisi 48. aya ulaştı

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 15:25

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 15:25

Merkez Bankası (TCMB), 2022 Aralık dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, 2022 Aralık’ta bir önceki aya göre yüzde 5,3 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 167,8 arttı.

Aynı dönemde İzmir’de konut fiyatları yüzde 168,3 artarken, Ankara’da yüzde 172,2 ve İstanbul’da ise yüzde 174,2 yükseldi.

EN YÜKSEK ARTIŞ TEKRAR ANTALYA’DA

En yüksek yıllık artış yüzde yüzde 212,6 ile Antalya, Burdur ve Isparta’da görüldü. Bu artışı yüzde 183,9 ile Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli; yüzde 182,9 ile de Adana ve Mersin izledi.

ORTALAMA FİYATLARDA SON DURUM…

Ülke genelinde metrekare fiyatları kasım ayı itibarıyla 16 bin 984 TL iken aralıkta 17 bin 752 TL’ye ulaştı.

Böylece, 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı kasım ayında 1 milyon 698 bin 410 TL iken aralık ayında 1 milyon 775 bin 200 TL’ye ulaştı.

İstanbul’da ise metrekare fiyatları 27 bin 882 TL’ye yükseldi. Böylece, İstanbul’da 100 metrekarelik bir dairenin fiyatı 2022 Aralık itibarıyla 2 milyon 788 bin 200 TL’ye çıkmış oldu.