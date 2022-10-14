Merkez Bankası anket sonucunu açıkladı: Dolar ve enflasyon beklentisinde artış!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67.78 oldu. Eylül anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67.73 seviyesindeydi. Ekim anketinde 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 36.74'ten yüzde 37.34 seviyesine çıkarıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 37.34 oldu.
Eylül ayına ilişkin ankette bu beklenti yüzde 36.74 olarak belirlenmişti.
ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI
Yıl sonuna ilişkin beklenti de çok sınırlı bir yukarı revizyon yapıldı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,73 iken, bu anket döneminde yüzde 67,78 oldu.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise Ekim anketinde yüzde 20,63'ten yüzde 21,17'ye çıktı.
DÖVİZ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
Katılımcıların yıl sonu Dolar/TL kuru beklentisi bu ankette 19,51'den 19,82 seviyesine yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 22,07'den 23,61'e çıktı.
Katılımcıların 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,8 iken, bu anket döneminde yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. 2023 büyüme beklentisi ise yüzde 4,5'ten yüzde 4,2 seviyesine indirildi.
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