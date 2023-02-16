Merkez Bankası döviz forward maliyetinin artırılmasını istedi
Merkez Bankası, döviz talebini azaltmak amacıyla bankalardan döviz forward maliyetinin artırılmasını isteyerek, dolar forward kontratlarında faizi yüzde 30 seviyesinden yüzde 40’a yükseltmelerini istedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz talebini azaltmak amacıyla bankalardan döviz forward kontrat satışlarında maliyetleri artırmalarını istedi.
Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre, TCMB bankalardan dolar forward kontratlarında faizi yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltmelerini istedi.
Kaynaklar, TCMB’nin bankalardan ayrıca bireysel müşterilere 19.05 altında dolar satmamasını ve bireysel müşterilere döviz forward kontrat satışı yapılmamasını talep etti.
Deprem felaketinin ardından otoriteler dolar ve altın talebini kısıtlamak için tedbirleri artırdı.
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