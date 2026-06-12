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Maliye Bakanlığı'ndan iktidara yakın gazetelere yalanlama: 'Yayımlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır'

Maliye Bakanlığı'ndan iktidara yakın gazetelere yalanlama: 'Yayımlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır'

12.06.2026 10:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Maliye Bakanlığı'ndan iktidara yakın gazetelere yalanlama: 'Yayımlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iktidara yakın Türkiye ve Sabah gazetelerinde emekli maaşlarına ilişkin olarak Bakan Mehmet Şimşek'e atfedilen iddiaları yalanlayarak basına kapalı toplantıya dayandırılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı ulusal gazetelerde emekli maaşlarına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfedilen ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ve söz konusu açıklamaların Bakan Şimşek'e ait olmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Türkiye Gazetesi ve Sabah Gazetesi'nde emekli maaşlarına ilişkin olarak sayın bakanımıza atfen yayımlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ifadeler sayın bakanımıza ait değildir" denildi.

HABERLERDEKİ İFADELER TEYİT EDİLMEDİ

Açıklamada, haberlere dayanak gösterilen toplantıda Bakan Mehmet Şimşek'in milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin basına kapalı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakanlık, "Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun, özellikle vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu tür hassas konularda, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi oldukça önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi.

RESMİ AÇIKLAMALARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, emekli maaşları gibi geniş kesimleri ilgilendiren konularda kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık açıklamasında, Mehmet Şimşek'e atfedilen sözlerin doğrulanmadığı ve haberlerde yer alan ifadelerin Bakan'a ait olmadığı bir kez daha belirtildi.

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