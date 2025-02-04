Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Merkez Bankası zorunlu karşılıklar hakkında değişiklik yaptı. Yurtdışı repo, kredi ve katılım fonu zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye çıkarıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe giderek yurt dışı repo, kredi ve katılım fonu zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye çıkardı.
"Zorunlu karşılıklar hakkında tebliğ (sayı: 2013/15)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
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