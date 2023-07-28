Merkez Bankası’na atanan Cevdet Akçay'ın daha önce söyledikleri gündem oldu

Yayınlanma: 28.07.2023 - 12:29

Güncelleme: 28.07.2023 - 12:32

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine; Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

Merkez Bankası'na atanan üç yeni başkan yardımcısı da Boğaziçi Üniversitesi mezunu.

"AYNI İKTİDAR SEÇİMİ KAZANIRSA EKONOMİ POLİTİKALARI DEĞİŞMEZ"

Göreve yeni atanan isimlerden Osman Cevdet Akçay'ın seçim öncesi Erdoğan'ı ve ekonomi politikasını eleştirdiği ortaya çıktı.

Seçimlerden önce Habertürk televizyonunda Fatih Altaylı'ya yaptığı konuşmada Akçay, AKP iktidarının seçimi kazanması durumunda ekonomi politikalarının değişmeyeceğini ve faizleri yükseltmeyeceğini vurgulayarak, "Seçimi aynı iktidar kazanırsa hem Meclis hem de Cumhurbaşkanlığını aynı şekilde muhafaza edebilirlerse yaptıkları şeyin aslında tasdiki diye bakacaklar. Yoksa oyu almazdık insanlardan diyecekler. Seçimi kazanırlarsa daha realistik davranacaklarını sanmıyorum" dedi.

Ayrıca enflasyon ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu da görülen Akçay, “1-2 sene problem var sonra düşer” bakış açısının yanlış olduğunu, sonrasında gelinecek seviyenin 30’larda takılarak daha büyük sorun oluşturacağını söylemişti.

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın dün yaptığı sunumda enflasyonun uzun vadede düşmeyeceği yönündeydi.