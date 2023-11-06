Merkez Bankası'ndan 'Eylül' raporu: Gıdada fiyat artışları gücünü korudu

Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:42

Güncelleme: 06.11.2023 - 10:42

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayında yavaşlayarak yıllık düzeyde yüzde 61,4'e gerileyen enflasyonla ilgili değerlendirmelerini yayımladı.

TCMB'nin değerlendirmesinde taze meyve-sebze hariç gıdada fiyat artışlarının gücünü koruduğu belirtildi.

Yıllık enflasyonun, gıda ve temel mal gruplarında gerilediğini, hizmet ve enerjide artış kaydettiğini belirten TCMB enerji grubunda, akaryakıt fiyatlarındaki düşüşe karşın, diğer enerji emtia fiyatlarındaki görünümün gecikmeli etkileriyle artış kaydedildiğini ifade etti.

Doğalgazda tüketimin bedelsiz kullanım sınırının (ilk 25 metreküp) bir miktar üzerine çıkmasıyla, bu kanaldan aylık tüketici enflasyonuna 0,22 puanlık etki geldiğini vurgulayan TCMB Kasım ve Aralık aylarında tüketimdeki artışa bağlı olarak, doğalgaz kaleminden gelen etkinin yükseleceğini öngördü.

Temel mal grubuna ilişkin olarak, otomobil fiyatlarının cari yılda aylık bazda ilk kez gerilediği, dayanıklı malda aylık enflasyonunun son iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

"HIZMET GRUBUNDA AYLIK FIYAT ARTIŞLARI GÜÇLÜ"

TCMB yeni sezona geçişle birlikte giyim ve ayakkabı alt grubunda gerçekleşen dönemsel fiyat artışının temel mal grubu aylık enflasyonunu yükseltici etkide bulunduğunu hizmet grubunda aylık fiyat artışları güçlü seyretmeye devam ederken yüksek atalet sergileyen kira alt grubunun hizmet fiyatlarını olumsuz etkilemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Ekim ayında üretici fiyatlarındaki artışın önemli ölçüde yavaşladığını ve yıllık üretici enflasyonunun belirgin oranda gerilediğini söyleyen TCMB mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinde aylık artış oranlarındaki yavaşlamanın devam ettiğini, göstergelerin yıllık enflasyonlarının ise bir miktar yükseldiğini söyledi.