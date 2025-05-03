Merkez Bankası'ndan TL'yi savunmaya yönelik yeni kararlar

Yayınlanma: 03.05.2025 - 12:19

Güncelleme: 03.05.2025 - 12:19

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir dizi karar aldığını açıkladı. 19 Mart'ta İBB'ye yönelik başlatılan operasyonlar ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklanması dair gelişen süreçte yargının iktidarın sopasına dönüştüğü düşünceleri halkta etkin olurken geleceğe dair ümitsizlik Türk Lirası varlıklardan çıkışa ve yabancı para birimlerine yönelinmesine sebep olmaya devam ediyor.

Süreç içinde defalarca önlem üzerine önlem alan politika faizini AKP'nin 2002 tarihindeki aynı olan 46 seviyesine getiren TCMB bugün de yeni kararlar açıkladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımla duyurulan kararlar pek çok ekonomistçe yeni önlemler olarak görüldü.

YENİ DÜZENLEMELER

TCMB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Lirası’na (TL) geçişi desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede değişiklikler yapıldığı belirtilirken yeni düzenlemeler şu şekilde oldu: