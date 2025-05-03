Merkez Bankası'ndan TL'yi savunmaya yönelik yeni kararlar
19 Mart'ta İBB'ye yönelik başlayan operasyonların ardından TL'yi savunmak için bir dizi önlem alan Merkez Bankası'nın yeni kararları açıklandı. TCMB'nin, yabancı para mevduat için zorunlu karşılık oranını 200 baz puan artırmak da dahil aldığı kararlar belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir dizi karar aldığını açıkladı. 19 Mart'ta İBB'ye yönelik başlatılan operasyonlar ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklanması dair gelişen süreçte yargının iktidarın sopasına dönüştüğü düşünceleri halkta etkin olurken geleceğe dair ümitsizlik Türk Lirası varlıklardan çıkışa ve yabancı para birimlerine yönelinmesine sebep olmaya devam ediyor.
Süreç içinde defalarca önlem üzerine önlem alan politika faizini AKP'nin 2002 tarihindeki aynı olan 46 seviyesine getiren TCMB bugün de yeni kararlar açıkladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımla duyurulan kararlar pek çok ekonomistçe yeni önlemler olarak görüldü.
YENİ DÜZENLEMELER
TCMB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Lirası’na (TL) geçişi desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede değişiklikler yapıldığı belirtilirken yeni düzenlemeler şu şekilde oldu:
- Yabancı para mevduatlara yönelik tüm vadelerde zorunlu karşılık oranları 200 baz puan artırıldı,
- Yurt içi yerleşiklerle yapılan, 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi repo işlemlerinde sağlanan fonlar için zorunlu karşılık oranı 400 baz puan artırıldı; ayrıca hesaplama yöntemi değiştirildi,
- Tüzel kişi TL mevduat oranı yüzde 60’ın altında kalan bankalar için, bu oranı her ay 0,3 puan artırma hedefi getirildi,
- TL mevduatlar için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz veya telafi oranı, TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84’ünden yüzde 86’sına çıkarıldı,
- Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla, İhracat Genelgesi’nde yapılan değişiklik doğrultusunda, ihracat bedellerinin TCMB’ye satışında asgari oran 31 Temmuz 2025’e kadar yüzde 35 olarak belirlendi,
- Firmaların döviz gelirlerinin TL’ye dönüşümünü teşvik kapsamında uygulanan döviz dönüşüm desteği oranı da 31 Temmuz 2025’e kadar yüzde 3’e çıkarıldı.
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