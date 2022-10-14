Mesleki deneyim edinmek isteyen öğrenciler, ucuz emek gücü görülüyor

14 Ekim 2022 Cuma, 04:00

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin son raporunda genç işçi ölümlerinden söz edilirken stajyerlerin karşı karşıya kaldığı ‘iş cinayetleri’ne de dikkat çekildi.

Bunlar özellikle denetimsizlik sorununu akıllara getiriyor. Çünkü 15 Ağustos’ta Pasifik İnşaat’ın merkez Ankara şantiyesindeki iş cinayetinde yaşamını yitiren Taha Öztürk’ün ağır yaralanan stajyer arkadaşı Emre Çetin de 58 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yine Balıkesir’de Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Emre Koç, önceki gün staj yaptığı mobilya atölyesinde üzerine suntaların devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

MALİYETİ AZALTIYORLAR

Meslek liselerinin fabrika gibi işlediğini belirten İSİG Meclisi üyesi Gökhan Turan, “Öğrenciler sanayide ucuz işgücü olarak çalıştırılıyor. Ayrıca meslek lisesinde okuyan öğrencilere öğrendikleri alan dışında iş verilmemesi gerekir. Ancak bunun denetimleri yapılmalı. Öğrenciler sanayide denetimsiz yerlere teslim edilmemelidir” dedi. Türkiye’de çıraklık ve stajyerliğin meslek liselerinde bir sömürü mekanizması olarak kurgulanmış olduğunu vurgulayan Eğitim Sen Genel Sekreteri Sinan Muşlu ise şunları anlattı: “İşverenler ‘mesleki beceri edinme’ ya da ‘işi öğrenme’ bahanesiyle genç işgücünü stajyer olarak kullanmayı olağan bir durum haline getirdiler. Stajyer öğrenciler ucuz emek kaynağı olarak görüldüğünden ve işgücü maliyetlerini azalttığından daha fazla tercih edilmeye başlandı. AKP hükümeti de bunun önünü açtı.”

“Küçük işletmelerde staj yapanlar sık sık aşağılanma, hakaret gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. Yasal süresinin üzerinde çalıştırılan çok sayıda stajyer sürekli yorgunluk, uykusuzluk, mutsuzluk, stres, depresyon, endişe ve korku içinde yaşıyor” diyen Muşlu, yasal önlemlerin artırılması, talep etti.