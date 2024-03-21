Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Bankalar Birliği uyardı

Yayınlanma: 21.03.2024 - 13:24

Güncelleme: 21.03.2024 - 13:25

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), "Finansal Güvenliğinizi Artıracak Davranış Önerileri" konulu infografik çalışması yayımladı. Çalışmada, dolandırıcılık vakası mağduru olmamak için bazı alışkanlıklar edinmenin önem taşıdığına dikkat çekildi.

İnfografik çalışmasında yer alan önerilere göre, kullanıcıların, SMS, e-posta veya sosyal medya yoluyla gelen bildirimlerdeki bağlantılara/linklere kaynağından emin değilse tıklamaması ve bankanın resmi iletişim kanallarını kullanarak doğrulama yapması gerekiyor. Tek bir "tık", müşterileri sahte sitelere veya virüslere yönlendirebiliyor.

Ayrıca kullanıcıların banka hesaplarını hiç kimseye kullandırmaması öneriliyor. Hesapların yasa dışı faaliyetlerde kullanılması halinde ağır hapis cezalarıyla karşılaşılabiliyor.

ŞİFRELERE DİKKAT

İnfografik çalışmasında, şifrelerin kimseyle paylaşılmaması gerektiğinin altı çiziliyor. Kendini savcı, polis, asker, banka çalışanı olarak tanıtan veya bir ödül, prim iadesi, kart aidatı iadesi için müşterilerden şifre, kart bilgileri ve kişisel verileri talep edenlere itibar edilmemesi, bu amaçla gelen linklere tıklanmaması tavsiye ediliyor.

Güvenliğinden emin olunmayan mobil uygulamaların cihazlara yüklenmemesi gerektiğine vurgu yapılan çalışmada, güvenlik açığı bulunan veya korsan uygulamaların kişisel bilgileri ele geçirebileceği, cihaza zarar verebileceği ve hatta kimlik hırsızlığına yol açabileceği ifade ediliyor.

TBB, bankalarca yapılan güvenlik duyurularının takip edilmesini ve bilgilerin güncel kalması için bu duyurularda iletilen uyarıların dikkate alınmasını öneriyor.

Cihaza yüklenen uygulamanın kullanıcıdan istediği izinlerin dikkatlice kontrol edilmesini öneren TBB, bankacılık uygulamalarının resmi uygulama mağazalarından indirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Bilinmeyen veya güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama indirilmemesi gerekiyor.

HESAP ÖZETLERİNİ KONTROL EDİN

TBB'nin infografik çalışmasında, müşterilerin bankacılık uygulamalarında kullandığı şifrelerini, başka uygulamalarda ve alışveriş sitelerinde kullanmaması gerektiği vurgulanıyor. Bunun sonucunda daha az güvenlikli sitelerde şifreler ele geçirilebiliyor ve bankacılık uygulamalarına bu şifreler denenerek giriş yapılabiliyor.

Ayrıca güvenliğinden emin olunmayan internet sitelerinden alışveriş yapılmaması önerilen çalışmada, tüketicilerin sahte bir site üzerinden dolandırılabileceği uyarısında bulunuluyor.

Son olarak, TBB, banka hesap özetlerinin ve işlemlerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve şüpheli bir durumda vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçilmesini öneriyor.