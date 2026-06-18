Cumhuriyet Gazetesi Logo
Motorinin ardından benzine de indirim geliyor: Ayrıntılar açıklandı

Motorinin ardından benzine de indirim geliyor: Ayrıntılar açıklandı

18.06.2026 10:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Motorinin ardından benzine de indirim geliyor: Ayrıntılar açıklandı

ABD ile İran arasındaki anlaşmanın ardından Brent petrol fiyatlarının gerilemesi, yurt içi akaryakıt fiyatlarında indirim dalgası başlattı. Hafta başından bu yana motorine toplamda 2 TL 11 kuruşluk üç peş peşe indirim yansıtılırken, bu gece yarısından itibaren de benzinde yeni bir indirim beklentisi oluştu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşmanın yürürlüğe girmesi, Brent petrol fiyatlarında gerilemeye yol açarken küresel piyasalarda benzin ve motorin fiyatlarını da aşağı çekti. Petrol ve ürün fiyatlarındaki düşüşün yurt içi akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladığı belirtiliyor.

Brent petrol, anlaşmanın etkisiyle 77 dolar seviyesine kadar gerilerken uzmanlar, kademeli düşüş eğiliminin sürebileceğini değerlendiriyor. Küresel enerji piyasalarında özellikle benzin ve motorin metrik ton fiyatlarında aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor.

BENZİNDE GECE YARISI İNDİRİM BEKLENTİSİ

Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 3,96 TL indirim bekleniyor. Eşel mobil sistemi kapsamında bu indirimin tamamının pompa fiyatlarına yansımayacağı, yaklaşık 99 kuruşluk kısmının tüketiciye geçeceği ifade ediliyor.

Sistem gereği ÖTV düzenlemesi nedeniyle indirimlerin önemli bir bölümü vergiye yansıtılıyor. Daha önceki motorin indirimlerinde de benzer şekilde pompa fiyatlarına sınırlı yansıma olmuştu.

MOTORİNDE ÜST ÜSTE İNDİRİMLER

Motorin fiyatlarında hafta başından itibaren peş peşe indirimler uygulandı. Salı günü 1 TL 23 kuruş, çarşamba günü 42 kuruş ve perşembe günü 46 kuruş indirim yapıldı. Böylece üç gün içinde toplam 2 TL 11 kuruşluk düşüş pompa fiyatlarına yansıdı.

KÜRESEL FİYATLAR GERİLİYOR

Küresel piyasalarda hem benzin hem motorin metrik ton fiyatlarında düşüş eğilimi sürüyor. Enerji piyasalarındaki gerilemenin, akaryakıt fiyatlarını baskılamaya devam ettiği belirtiliyor.

Uzmanlar, petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin önümüzdeki dönemde akaryakıt fiyatlarının seyrinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Sektör temsilcileri, ABD-İran anlaşmasının etkisine dikkat çekerek, petrol ve akaryakıt ürünlerinde düşüş eğiliminin devam etmesi halinde yeni indirimlerin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

İlgili Konular: #benzin #motorin #akaryakıt #benzin indirimi

İlgili Haberler

Apple ürünlerine zam yolda: 'Ne yazık ki kaçınılmaz'
Apple ürünlerine zam yolda: 'Ne yazık ki kaçınılmaz' Apple CEO’su Tim Cook, yapay zeka sektöründeki büyümenin tetiklediği çip ve bellek maliyetleri nedeniyle ürünlerine zam sinyali verdi.
TÜİK mayıs ayı verilerini açıkladı: Konut ve işyeri satışlarında sert düşüş
TÜİK mayıs ayı verilerini açıkladı: Konut ve işyeri satışlarında sert düşüş TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı verilerine göre, Türkiye genelinde hem konut hem de işyeri satışlarında geçen yılın aynı ayına kıyasla düşüş kaydedildi.
Altın fiyatlarında yön yukarı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 18 Haziran 2026 Perşembe...
Altın fiyatlarında yön yukarı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 18 Haziran 2026 Perşembe... 18 Haziran 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 18 Haziran 2026 Perşembe güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...