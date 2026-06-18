TÜİK mayıs ayı verilerini açıkladı: Konut ve işyeri satışlarında sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin Konut ve İşyeri Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Verilere göre mayıs ayında hem konut hem de işyeri satışlarında geçen yılın aynı ayına kıyasla düşüş kaydedildi.

Türkiye genelinde mayısta toplam konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 azalarak 93 bin 333 oldu. Ocak-mayıs döneminde ise konut satışları yüzde 6,6 gerileyerek 569 bin 537 olarak gerçekleşti.

BİRİNCİ VE İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI GERİLEDİ

Mayıs ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 düşüşle 30 bin 196'ya geriledi. İkinci el konut satışları ise yüzde 32,7 azalarak 63 bin 137 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk el konutların payı yüzde 32,4, ikinci el konutların payı ise yüzde 67,6 olarak kaydedildi.

Ocak-mayıs döneminde ilk el konut satışları yüzde 3,4 azalarak 178 bin 81'e, ikinci el konut satışları ise yüzde 7,9 düşüşle 391 bin 456'ya indi.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA SINIRLI GERİLEME

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azalarak 19 bin 754 oldu. Diğer konut satışları ise yüzde 36,2 düşüşle 73 bin 579 olarak gerçekleşti.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,2 olurken, diğer satışların payı yüzde 78,8 olarak hesaplandı.

Ocak-mayıs döneminde ipotekli konut satışları yüzde 25,8 artışla 116 bin 801'e yükselirken, diğer satışlar yüzde 12,4 azalarak 452 bin 736 oldu.

ARINDIRILMIŞ VERİLERDE DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre mayısta ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6, ikinci el konut satışları ise yüzde 11,3 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki aya kıyasla ilk el konut satışları yüzde 3,4, ikinci el konut satışları yüzde 0,5 geriledi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak bin 387 oldu. Böylece yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 düşüşle 7 bin 68'e geriledi.

Mayıs ayında en fazla konut satışı yapılan yabancı uyruklular sırasıyla 268 konutla Rusya Federasyonu yurttaşları, 125 konutla İran yurttaşları ve 88 konutla Ukrayna yurttaşları oldu.

İŞYERİ SATIŞLARINDA YÜZDE 30'U AŞAN DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde toplam işyeri satışları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,9 azalarak 11 bin 434'e düştü. Ocak-mayıs döneminde ise işyeri satışları yüzde 9,7 gerileyerek 68 bin 963 olarak kaydedildi.

Mayısta ilk el işyeri satışları yüzde 24,8 azalışla 3 bin 255'e, ikinci el işyeri satışları ise yüzde 33,1 düşüşle 8 bin 179'a geriledi.

Ocak-mayıs döneminde ilk el işyeri satışları yüzde 6,6 azalarak 18 bin 768, ikinci el işyeri satışları ise yüzde 10,9 düşüşle 50 bin 195 oldu.

İpotekli işyeri satışları mayısta yüzde 22,9 artarak 536'ya yükseldi. Aynı dönemde diğer işyeri satışları yüzde 32,4 azalarak 10 bin 898 olarak gerçekleşti.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el işyeri satışları yıllık bazda yüzde 0,4, ikinci el işyeri satışları ise yüzde 12,9 geriledi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise ilk el işyeri satışları aylık bazda yüzde 2,8, ikinci el işyeri satışları yüzde 6,2 azaldı.