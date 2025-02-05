Mücevher ihracatında ocak ayında rekor: İstanbul zirvede!
Türkiye'nin mücevher ihracatı ocak ayında büyük bir artış gösterdi. Sektör, önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2.5 kat daha fazla ihracat yaparak, tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamına ulaştı. En fazla ihracat Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılırken, İstanbul sektörde zirveye yerleşti.
Türkiye'nin mücevher ihracatı, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2.5 kat artarak 1 milyar 163 milyon 994 bin dolara ulaştı. Bu artış, Türkiye'nin mücevher sektöründe küresel ekonomik belirsizliklere rağmen ivme kazandığını gösterdi. En fazla ihracat Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılırken, İstanbul sektörde en yüksek ihracat yapan şehir oldu.
İHRACATTA BÜYÜK ARTIŞ
2024 yılına hızlı bir başlangıç yapan Türk mücevher sektörü, ocak ayında tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamını kaydetti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam ihracat ocakta yüzde 5.8 artarak 21 milyar 164 milyon dolar seviyelerine çıkarken, mücevher ihracatındaki artış yüzde 148.5 oldu. Bu dönemde, mücevher sektörü Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 5.5'ini oluşturdu.
Birleşik Arap Emirlikleri, 607.8 milyon dolarlık ihracatla lider konumda. Bu ülkeyi, 126.6 milyon dolarla İsviçre, 97 milyon dolarla ABD, 50.8 milyon dolarla Hong Kong takip etti. İstanbul ise, mücevher sektöründeki ihracatın büyük bir kısmını, 888.8 milyon dolar ile gerçekleştirerek sektördeki ihracat lideri oldu.
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