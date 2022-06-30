Muğla’da ekmek ve simide büyük zam
Muğla'da hem 200 gram ekmek hem de 90 gram simit yüzde 33,3 oranında zamlandı. Her iki ürün de 4'er liradan satılacak.
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MUTSO) aylık olağan toplantısı sonrasında simit ve ekmek fiyatları belirlendi.
Karara göre, daha önce 220 gram ekmek 3 TL'den satılırken 200 gram ekmek 4 TL’ye çıkartıldı. 90 gram simit fiyatı 3 liraya satılan simit 4 TL’den satışa sunulacak.
ZAM FURYASI
Sözcü'den Mustafa Sarıipek'in haberine göre, ülke genelinde hemen her gün ekmek fiyatları zamlanmaya devam ediyor.
Rize ve İstanbul’un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarının 5 TL’yi bulmasının ardından Eskişehir’de de ekmek 5 lirayı bulacak.
Buna göre, kentte 200 gramı 3 liraya satılan ekmek 4 liradan, 250 gramı 4 liraya satılan ekmek ise 5 liradan satılacak.
İki gün önce ise İzmir’de ekmeğe zam kararı çıktı. İzmir’de ekmek fiyatlarında artış talebi için ilgili kurumlardan oluşturulan komisyon, 3 TL'den satılan 210 gram ekmeğin 4 TL olmasına karar verdi.
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