Muğla’da ekmek ve simide büyük zam

30 Haziran 2022 Perşembe, 12:35

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MUTSO) aylık olağan toplantısı sonrasında simit ve ekmek fiyatları belirlendi.

Karara göre, daha önce 220 gram ekmek 3 TL'den satılırken 200 gram ekmek 4 TL’ye çıkartıldı. 90 gram simit fiyatı 3 liraya satılan simit 4 TL’den satışa sunulacak.

ZAM FURYASI

Sözcü'den Mustafa Sarıipek'in haberine göre, ülke genelinde hemen her gün ekmek fiyatları zamlanmaya devam ediyor.

Rize ve İstanbul’un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarının 5 TL’yi bulmasının ardından Eskişehir’de de ekmek 5 lirayı bulacak.

Buna göre, kentte 200 gramı 3 liraya satılan ekmek 4 liradan, 250 gramı 4 liraya satılan ekmek ise 5 liradan satılacak.

İki gün önce ise İzmir’de ekmeğe zam kararı çıktı. İzmir’de ekmek fiyatlarında artış talebi için ilgili kurumlardan oluşturulan komisyon, 3 TL'den satılan 210 gram ekmeğin 4 TL olmasına karar verdi.