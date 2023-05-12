Muharrem İnce'nin çekilmesi piyasaya moral oldu

Yayınlanma: 12.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 03:00

Seçimlere iki gün kala siyasette yaşanan heyecan mali piyasaları da hareketlendirdi. Dün açıklanan son anketler ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yarıştan çekilmesi ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi ilk turda kazanma ihtimali artarken bu gelişmelerin piyasaya yansıması olumlu oldu.

Sabah saatlerinde açıklanan anketlerin ardından bankacılık hisseleri öncülüğünde 4 bin 630 puana çıkan Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, İnce’nin saat 14.00’te yaptığı konuşmanın ardından ise 4 bin 872 puanı da gördü. BİST 100 günü de yüzde 7.87 artışla tamamladı. Türkiye’nin yurtdışı borçlanmasında önemli bir kriter olan kredi risk primi (CDS) de uzun zaman sonra 500 baz puan sınırının altına hızla gerileyerek 486 oldu.

Döviz piyasasında ise seçime kadar ekonomiyi ayakta tutmaya çalışan Merkez Bankası’nın müdahaleleri dikkat çekti. Banka yeni bir talimatla bankaların tüzel kişilere döviz satışı durduruldu. Yurttaşlar, bankalardan yaptığı dolar işlemlerinde kısıtlamalara maruz kaldığını dile getirdi. Resmi kur dün 19.56 TL’ye kadar yükselirken Kapalıçarşı’daki fiyatlar dolarda 22.04, Avro’da 24 TL’yi gördü. Bankalar doları ise 21.23 TL’den satarken 19.53 TL’den aldı.

‘YABANCILAR’ İZLİYOR

Ekonomistler Kapalıçarşı ile resmi kur arasındaki farkın yüzde 10’a ulaştığına atıfla Türkiye’de resmen ikili kur sisteminin oluşturulduğunu belirtti. Doç. Dr. Atilla Çifter sosyal medya paylaşımında “Türkiye serbest piyasada ödemeler dengesi sorununun en önemli işareti olan ikili kur sistemine geçti” dedi. Prof. Dr. Veysel Ulusoy, döviz piyasasında “Cumayı nasıl çıkarırız” telaşı olduğunu belirtirken Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Banka döviz alış-satış kuru makası yüzde 8.5’e kadar çıktı. Yarın (cuma) muhtemelen yüzde 10’a ulaşır! Pazartesi yeni önlemlerle uyanabiliriz” dedi.

Seçim sonrası için uluslararası kuruluşlardan ekonomik tahmin ve yorumlar da gelmeye devam ediyor. Fitch Ratings, güvenilir ve istikrarlı para politikasına geçişin yabancı güvenini ne kadar sağlayacağına odaklanacaklarını belirtti. Yatırım bankası Goldman Sachs da piyasanın TL’de keskin bir değer kaybını fiyatladığını ve muhalefetin iktidarında faizlerin artırılmasına hazırlandığını belirtti.