Yurttaştan pide isyanı: 'Ancak fırınların reklam panolarında görebiliyoruz'

Yayınlanma: 26.02.2024 - 17:35

Güncelleme: 26.02.2024 - 17:35

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı’nın bugün 15 lira olarak açıkladığı Ramazan pidesi vatandaşa pahalı geldi.

"SORUMLUSU BİZLERİZ"

Pide fiyatlarını yüksek bulan vatandaşlar Ramazan Ayı öncesi açıklanan zamma tepkili.

Emekli memur Dursun Gören: Artık pideyi biz ancak fırınların reklam panolarında görebiliyoruz. Maalesef camın arkasından görebiliriz. Ramazanların özelliği ramazan pidesiydi. Artık bu özellikleri yitirdik. Bu duruma gelmemizin sebebi bizleriz. İnsanın bir yerde 'dur' demesi gerekir. Durdurması gerekir. Bugün ekip biçemiyorsak, üretemiyorsak, dışarıdan alıyorsak bunun sorumlusu bizleriz.

"ÇAY-SİMİT HESABINI NİYE YAPMIYOR?"

Emekli Bünyamin Köşker: 10 bin TL emekli aylığı ile ancak günde üç kere çorba içilir. Onurlu bir devlet, işçisini, memurunu bu kadar ezmez. İnsanlar mahvolmuş vaziyette. İnsanlar simit alamıyor. Simit alamıyor insanlar, Ramazan pidesi diyorsunuz. Nasıl alacak? Ramazan pidesi almaları mümkün değil. Sefaletin dibine vurduk.

Bir başka vatandaş ise "Pide alamıyoruz. Gerçekten zor durumdayız. 'Reis' sarayda oturmuş bir eli yağda bir eli balda. Eskiden simit çay hesabı yapıyordu. Şimdi de yapsın, niye yapmıyor? 'Bana oy verirsen hizmet var, oy vermezsen yok' diyor. Peki garibanların hali, bu insanların hali ne olacak" dedi.

"ALAMAYAN ÇOK OLACAK"

Ekmek almanın zorluğunu belirten bir yurttaş ise “Daha halk ekmeğini alamıyoruz, gücümüz yetmiyor. Bir maaş 10 bin lira kira.. Geri kalanı ne olacak? Elektrik su, aidat, yakıt. Emekliyim. Emekli maaşı yetmiyor, ağlayıp geziyorum” ifadelerini kullandı.

Bir başka yurttaş da "Pahalı, alacağız mecburen de. Alamayan için zor. Alamayan çok insan olacak” diye konuştu. Emekli bir vatandaş ise “Herkes 15 TL verip de bir pideyi alamaz. Önceden alıyorduk ama şu an düşünüyoruz. Keşke böyle olmasa” dedi.