Bakan Şimşek başkanlığında toplanılmıştı: Mutlak butlan kararı sonrası acil zirve sona erdi

22.05.2026 09:33:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Dün CHP kararıyla sarsılan Borsa İstanbul'un yüzde 6’yı aşan kayıpla devre kesmesinin ardından, Finansal İstikrar Komitesi bu sabah saat 08.30’da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında acil toplandı. Yapılan acil toplantı sonrası bakanlığın sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapılan acil toplantı sona erdi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAYIMLADI

Finansal İstikrar Komitesi, piyasalarda yaşanan sert dalgalanmaların ardından kritik gündem maddelerini değerlendirdi.

Toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlandı. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek başkanlığında 22 Mayıs 2026 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir.

Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır.

Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BORSA İSTANBUL DEVRE KESTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında verdiği mutlak butlan kararının ardından Borsa İstanbul’da satış baskısı hız kazandı.

BIST 100 endeksi günü yüzde 6’yı aşan kayıpla tamamlarken, sert düşüş nedeniyle devre kesici sistemi devreye alındı.

Günlük işlem hacmi 163,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

En güçlü satış bankacılık hisselerinde görülürken, bankacılık endeksi yüzde 8,63 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 6’nın üzerinde geriledi.

Seans sonunda tüm sektör endeksleri negatif bölgede kapandı.

KAMU BANKALARINDAN 6 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ İDDİASI

Bloomberg’in piyasa kaynaklarına dayandırdığı habere göre, kamu bankalarının yaklaşık 6 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Müdahalelerin büyük bölümünün, karar sonrası piyasalardaki oynaklığın arttığı saatlerde yapıldığı aktarıldı.

ABD’de işlem gören ve Türkiye piyasalarına yatırım imkanı sağlayan iShares MSCI Turkey ETF de yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

CHP KURULTAY DAVASINDA NELER YAŞANDI?

Mahkeme, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi’ni “mutlak butlan” gerekçesiyle geçersiz saydı.

Kararla birlikte mevcut Genel Başkan Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmedildi.

İstinaf mahkemesi, daha önce reddedilen davada verilen kararı kaldırarak başvuruları kabul etti.

Kararda, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan kurultayın hukuki açıdan geçersiz olduğu belirtilirken, bu tarihten sonra gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultayların da iptal edildiği ifade edildi.

Mahkeme ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti yönetiminin görevlerine devam etmesine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Site aidatlarında tek taraflı fahiş zam dönemi bitti Resmi Gazete’de yayımlanan Kat Mülkiyeti Kanunu değişikliğiyle site yönetimlerinin genel kurul onayı olmaksızın tek taraflı fahiş aidat belirleme yetkisi kısıtlandı. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre yöneticiler artık bütçeyi doğrudan uygulayamayacak; hazırlanan geçici işletme projesinin en geç üç ay içinde kat malikleri kurulunun onayına sunulması ve kabulü için üçte iki çoğunluk aranacak.
Mutlak butlan kararı sonrası dolar güne rekorla başladı CHP’ye yönelik "mutlak butlan" kararı ve yönetim değişikliğiyle artan siyasi belirsizlik algısı üzerine dolar/TL kuru 45,7425 seviyesine tırmanarak yeni tarihi zirvesini gördü.
Fed ve dolar baskısı altını vurdu: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Mayıs 2026 Cuma... 22 Mayıs 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 22 Mayıs 2026 Cuma güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...