Mutlak butlan kararı sonrası Borsa İstanbul güne nasıl başladı?

BIST 100 endeksi güne yüzde 1,50 puan düşüşle 12.966 puandan başladı.
BORSA İSTANBUL DEVRE KESMİŞTİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında verdiği mutlak butlan kararının ardından Borsa İstanbul’da satış baskısı hız kazandı.
BIST 100 endeksi dün günü yüzde 6’yı aşan kayıpla tamamlarken, sert düşüş nedeniyle devre kesici sistemi devreye alındı.
Günlük işlem hacmi 163,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
En güçlü satış bankacılık hisselerinde görülürken, bankacılık endeksi yüzde 8,63 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 6’nın üzerinde geriledi.
Seans sonunda tüm sektör endeksleri negatif bölgede kapandı.
KAMU BANKALARINDAN 6 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ İDDİASI
Bloomberg’in piyasa kaynaklarına dayandırdığı habere göre, kamu bankalarının yaklaşık 6 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Müdahalelerin büyük bölümünün, karar sonrası piyasalardaki oynaklığın arttığı saatlerde yapıldığı aktarıldı.
ABD’de işlem gören ve Türkiye piyasalarına yatırım imkanı sağlayan iShares MSCI Turkey ETF de yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.