Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mutlak butlan kararı sonrası Borsa İstanbul güne nasıl başladı?

Mutlak butlan kararı sonrası Borsa İstanbul güne nasıl başladı?

22.05.2026 10:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Mutlak butlan kararı sonrası Borsa İstanbul güne nasıl başladı?

Dün CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararı sonrası yüzde 6’yı aşan kayıpla devre kesen Borsa İstanbul, Finansal İstikrar Komitesi'nin acil toplandığı bu sabah yeni güne de yüzde 1,50 düşüşle 12.966 puandan başladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

BIST 100 endeksi güne yüzde 1,50 puan düşüşle 12.966 puandan başladı.

BORSA İSTANBUL DEVRE KESMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında verdiği mutlak butlan kararının ardından Borsa İstanbul’da satış baskısı hız kazandı.

BIST 100 endeksi dün günü yüzde 6’yı aşan kayıpla tamamlarken, sert düşüş nedeniyle devre kesici sistemi devreye alındı.

Günlük işlem hacmi 163,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

En güçlü satış bankacılık hisselerinde görülürken, bankacılık endeksi yüzde 8,63 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 6’nın üzerinde geriledi.

Seans sonunda tüm sektör endeksleri negatif bölgede kapandı.

KAMU BANKALARINDAN 6 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ İDDİASI

Bloomberg’in piyasa kaynaklarına dayandırdığı habere göre, kamu bankalarının yaklaşık 6 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Müdahalelerin büyük bölümünün, karar sonrası piyasalardaki oynaklığın arttığı saatlerde yapıldığı aktarıldı.

ABD’de işlem gören ve Türkiye piyasalarına yatırım imkanı sağlayan iShares MSCI Turkey ETF de yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

İlgili Konular: #CHP #borsa #Borsa İstanbul

İlgili Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Site aidatlarında tek taraflı fahiş zam dönemi bitti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Site aidatlarında tek taraflı fahiş zam dönemi bitti Resmi Gazete’de yayımlanan Kat Mülkiyeti Kanunu değişikliğiyle site yönetimlerinin genel kurul onayı olmaksızın tek taraflı fahiş aidat belirleme yetkisi kısıtlandı. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre yöneticiler artık bütçeyi doğrudan uygulayamayacak; hazırlanan geçici işletme projesinin en geç üç ay içinde kat malikleri kurulunun onayına sunulması ve kabulü için üçte iki çoğunluk aranacak.
Bakan Şimşek başkanlığında toplanılmıştı: Mutlak butlan kararı sonrası acil zirve sona erdi
Bakan Şimşek başkanlığında toplanılmıştı: Mutlak butlan kararı sonrası acil zirve sona erdi Dün CHP kararıyla sarsılan Borsa İstanbul'un yüzde 6’yı aşan kayıpla devre kesmesinin ardından, Finansal İstikrar Komitesi bu sabah saat 08.30’da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında acil toplandı. Yapılan acil toplantı sonrası bakanlığın sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlandı.
Mutlak butlan kararı sonrası dolar güne rekorla başladı
Mutlak butlan kararı sonrası dolar güne rekorla başladı CHP’ye yönelik "mutlak butlan" kararı ve yönetim değişikliğiyle artan siyasi belirsizlik algısı üzerine dolar/TL kuru 45,7425 seviyesine tırmanarak yeni tarihi zirvesini gördü.