Netflix'te bilanço sonrası sert yükseliş!

Yayınlanma: 23.10.2023 - 11:27

Güncelleme: 23.10.2023 - 11:27

Küresel internet televizyon Netflix'in abone sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde 8,8 milyon arttı. Şirketin dünya genelindeki abone sayısı yıllık yüzde 10,8 artışla 247,2 milyona ulaştı.

Netflix’in 3. çeyrek bilançolarını açıklamasının ardından şirketin hisseleri New York'ta sabah 9:38'de yüzde 14,45 artışla 396,22 dolara yükseldi ve Ocak 2021'den bu yana en büyük kazancını kaydetti.

Öte yandan bu yıl yüzde 34'ün üzerinde yükselişle S&P 500 Endeksi'nin yüzde 12'lik kazancını geride bıraktı.

Şirketin yılın 3. çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,8 artışla 8,54 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yıl aynı döneminde 7,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı da 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 1,68 milyar dolara ulaştı. Netflix'in geçen yılın üçüncü çeyreğindeki net karı 1,4 milyar dolar olmuştu.

Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 3,10 dolardan 3,73 dolara yükseldi.



