New York borsası düşüşle açıldı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:38

S&P 500 endeksi yüzde 0.43 azalışla 4.112,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0.59 kayıpla 12.317,96 puana indi.

Geçen hafta güçlenen risk iştahının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen endeksler, yeni ayın ilk işlem gününün açılışında düşüş gösterdi.

ABD'li şirketlerin finansal sonuçları ile geçen hafta dalgalı bir seyrin izlendiği pay piyasalarında, çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerde beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve sonraki dönem için daha yumuşak bir tutum izleyeceği sinyali vermesi risk iştahını artırmıştı.

KÜRESEL RESESYON KORKULARI GÜÇLENDİ



ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,9 küçülmesinin ülkenin resmi olmasa da teknik resesyona girdiğine işaret etmesi Fed'in faiz artışlarını daha yavaş yapacağına dair beklentileri körüklemişti.

Yeni haftada Çin'de talebin azaldığına işaret eden ve 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen imalat sanayi PMI verileri ise küresel resesyon korkularını güçlendirdi.

Analistler, yeni haftada ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere veri gündeminin piyasaların odağında yer alacağını belirtti.