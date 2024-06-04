O ilde ekmeğe zam
Balıkesir’de 200 gramı 8 liradan satılan ekmeğe 2 lira zam geldi. Zamlı fiyatın bugünden itibaren geçerli olduğu bildirildi.
Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, artan girdi maliyetlerini gerekçe göstererek ekmekte fiyat güncellemesine gitti.
200 gramlık ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseldi. Yeni fiyatın bugün itibarıyla geçerli olduğu duyuruldu.
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