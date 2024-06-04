O ilde ekmeğe zam

Balıkesir’de 200 gramı 8 liradan satılan ekmeğe 2 lira zam geldi. Zamlı fiyatın bugünden itibaren geçerli olduğu bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 12:32
O ilde ekmeğe zam
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Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, artan girdi maliyetlerini gerekçe göstererek ekmekte fiyat güncellemesine gitti.

200 gramlık ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseldi. Yeni fiyatın bugün itibarıyla geçerli olduğu duyuruldu.


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