O ülkenin ekonomisi daralıyor: Vatandaş, gelirinin yüzde 65'ini faturalara harcayacak

21 Kasım 2022 Pazartesi, 15:14

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maia Sandu, ülkede devam eden ekonomik ve enerji krizinin derinleştiğini söyledi.

Sandu, "Enflasyon yüzde 35'e yaklaşıyor, Moldova'da fiyatlar zaten fahiş, ürün tedarik zinciri bozuldu ve yatırımcıların çıkarları zayıfladı. Sonuç olarak, ülke ekonomisi muhtemelen daralacak" dedi.

Enerji fiyatlarının yıl içinde hızla arttığını belirten Sandu, "Böylece ülkemizde gaz fiyatı yedi kat, elektrik fiyatı ise dört kat artmış oldu. Moldovalılar önümüzdeki kış aylarında gelirlerinin yüzde 65'ini ısınma ve elektrik faturalarına harcayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

650 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI MÜLTECİ MOLDOVA'YA GELDİ

Sandu, ülkedeki kriz durumunun Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde provoke edildiğine dikkat çekerek, ülkesinin 650 binden fazla Ukraynalı mülteciyi kabul ettiğini aktardı.

Sandu, "Ülkemiz 650 binden fazla mülteciye sığınma hakkı verdi, halen 80 binden fazla mülteci ülkede kalmaya devam ediyor ve kış aylarında daha fazla insanı kabul etmeye hazırız" dedi.