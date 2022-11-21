O ülkenin ekonomisi daralıyor: Vatandaş, gelirinin yüzde 65'ini faturalara harcayacak
Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkesinin derin bir ekonomik ve enerji kriziyle karşı karşıya kaldığını açıkladı.
Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Maia Sandu, ülkede devam eden ekonomik ve enerji krizinin derinleştiğini söyledi.
Sandu, "Enflasyon yüzde 35'e yaklaşıyor, Moldova'da fiyatlar zaten fahiş, ürün tedarik zinciri bozuldu ve yatırımcıların çıkarları zayıfladı. Sonuç olarak, ülke ekonomisi muhtemelen daralacak" dedi.
Enerji fiyatlarının yıl içinde hızla arttığını belirten Sandu, "Böylece ülkemizde gaz fiyatı yedi kat, elektrik fiyatı ise dört kat artmış oldu. Moldovalılar önümüzdeki kış aylarında gelirlerinin yüzde 65'ini ısınma ve elektrik faturalarına harcayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
650 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI MÜLTECİ MOLDOVA'YA GELDİ
Sandu, ülkedeki kriz durumunun Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde provoke edildiğine dikkat çekerek, ülkesinin 650 binden fazla Ukraynalı mülteciyi kabul ettiğini aktardı.
Sandu, "Ülkemiz 650 binden fazla mülteciye sığınma hakkı verdi, halen 80 binden fazla mülteci ülkede kalmaya devam ediyor ve kış aylarında daha fazla insanı kabul etmeye hazırız" dedi.
Video Haberler
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Albayrak'tan ölen torunu için açıklama
- Arkadaşlarıyla gidip...
- İstiklal'deki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar
- 'One Love' kol bandına izin yok...
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- Kaza geçiren oyuncuların son durumları belli oldu
- ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması
- Matrah uyanıklığı
- ‘Katil' diye sesleniyordu, el sıkıştı