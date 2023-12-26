O yasa sembolik kaldı, yüzde 25’e uyulmadı: Ev sahibi kiracı davaları patladı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:49

Güncelleme: 26.12.2023 - 11:56

TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış sınırı düzenlenmesinde geçtiğimiz yıl yapılan değişiklik kira artış oranı sabitlendi.

Türkiye’de fahiş kira artışları karşısında son iki yıldır uygulanan konut kirasına yüzde 25 zam tavanında sona yaklaşıldığı sinyali gelirken gayrimenkul sektör temsilcileri, kiralık piyasasında yüzde 25 zammın sembolik kaldığını vurguladı. Uzmanlar, enflasyonist ortamda yüzde 25’in üzerinde kira artışlarının görüldüğünü, mülk sahibi ile kiracı arasında bazen uzlaşmayla sonuçlandığını bazen de davaların mahkemeye taşındığını söyledi.

"DÜZENLEME UZAMAZ ANCAK DAVALAR AZALMAZ"

Dünya'dan Hamide Hangül'ün aktardığına göre, Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Aslan, konut kiralarına yüzde 25 tavanının, Temmuz 2024’ten itibaren uzamaması durumunda bile, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki azalmayacağını söyledi. Aslan, “Azalmaz çünkü konut üretimi az, talebi karşılamıyor. Bu da kira fiyatlarını enflasyondan daha fazla artırıyor” diye konuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi’nin kararına da dikkati çeken Aslan, enflasyon ile kira artış hızının aynı gitmediği bilindiği için Türk Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesi ile kiraya verenlere beş yılda bir kere kiranın güncel duruma getirilmesine dair bir hak tanındığını belirtti.

Öte yandan Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman, “Yüzde 25 sınırı piyasada karşılığı olmayan bir düzenleme” diye konuştu.

"SEMBOLİK KALMIŞTI"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, yüzde 25 sınırının piyasa koşullarında çok fazla uygulanmadığını gördüklerini, bazı ihtilafların da uzlaşmayla çözüldüğünü söyledi. Aşa, “Bizim tavsiyemizi hep uzlaşma yönündeydi. Ancak bunu kabul eden, etmeyen oldu. Bu işin artık adı sembolik kaldı. Ancak tabi uygulayanlar, 'yüzde 25’den fazla zam yapmam' diyenler oldu. Mahkemeye intikal edenler oldu. En iyisi serbest piyasaya bırakılmalı. TÜFE oranında yine devam etmeli" dedi.