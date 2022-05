Öğrencilerin alması gereken kitapların fiyatı asgari ücreti geçti

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

Ekonomik kriz toplumun her kesimini derinden etkilemeye devam ediyor.

Bu krizden en çok etkilenenler arasında öğrenciler bulunuyor. Bir tıp öğrencisinin alması gereken kitapların fiyatı asgari ücretle eşdeğer. Mimarlık fakültesi öğrencisinin ise sadece sınav haftasında harcadığı kâğıt parası 900 lira. Eğitim haklarından mahrum kaldıklarını ve kırtasiye malzemelerinin geçen yıllara göre iki kat arttığını kaydeden öğrenciler, borçlanarak kitapları temin ettiklerini söyledi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Türkan Bozdemir, “Kitap fiyatları son zamanlarda çok arttı. Öğrencilerin almaya gücü yetmiyor. İyi bir doktor olmak için kitapları almamız gerek. Okulum bittikten sonra yurtdışına gitmeyi düşünüyorum. Mezun olmadan ödemem gereken borcum var” dedi.

‘HER YIL YENİLENİYOR’

Tıp fakültesi öğrencisi Türkan Bozdemir, dayısından kalan ders kitaplarını kullandığını, fiyatların yüksek olmasından dolayı yeni kitap alamadığını söyleyerek “Tıp çok güncel bir alan. Her an yeni bir hastalık çıkabiliyor. Örneğin koronavirüs eski kitaplarda yer almıyor. Her yıl kitaplar yenileniyor ve kitabın eski baskısı güncelliğini kaybediyor. Eski kitaplar bir başkasından alınıp kullanıldığında eksik öğrenmiş oluyoruz. Yeni kitapları almaya da gücümüz yetmiyor” ifadelerini kullandı. Bozdemir, her öğrencinin geç saatlere kadar ders çalıştığını belirterek “Kütüphanedeki kitapları kullanmak istesek geç saatlere kadar kalmak zor oluyor. Öğretim görevlisinin anlattıklarıyla not almak istesek, tıbbın hepsini altı senede bize anlatamaz, öğrenemeyiz. Fotokopi almak istesek kâğıt fiyatları da arttı. Maddi durumu olmayan insanlar onu da alamıyor. Öğrenci yeterli gelmese de derstte not almaya çalışıyor. İyi bir doktor olmak için kitapları almamız gerek” diye konuştu.

OKUL BİTİNCE YURTDIŞI

Kaynağı olan öğrencilerin her zaman bir adım önde olduğunu belirten Bozdemir, “Kitabı olan öğrenci nadir görülen bir hastalıkla karşılaşsa bile hemen teşhis koyabiliyor. Çünkü bize hocalar daha sık karşılaşılan hastalıkları anlatıyor. Ama kitaplar yüzde bir görülen semptoma kadar yazıyor, anlatıyor. Ben kitabı olanları gördüğümde ne gerek var diyordum. Ancak kitabı olan kişi benden daha yüksek puan aldığında gerçekten gerek olduğunu anladım” dedi. Bozdemir, aldığı öğrenci kredisinden dolayı devlete 50 bin lira borcu olduğunu da ekleyerek sözlerini sürdürdü:

“Okulum bittikten sonra yurtdışına gitmeyi düşünüyorum. Mezun olmadan ödemem gereken borcum var. Burs da vermiyorlar. Maddi durumu benden kötü olan öğrenciler de burs alamadı. Altı sene okuduğumuz için ödememiz gereken borç yüksek oluyor. Son senelerde TUS’a hazırlanmak için dershaneye gitmek gerek. Onun da borcu katlanıyor ve ödemen gereken miktar 100 bin liraya ulaşıyor. Öğrenci olarak eğitim alırken birçok zorlukla karşılaşıyoruz”

‘FİYATLAR BİZİ ZORLUYOR’

Biruni Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Aleyna S. ise “Mimarlık fakültesinde çok kitap alınmıyor ancak diğer kırtasiye malzemeleri çok fazla tutuyor. Kâğıt, kalem, kullandığımız boyalar, cetvel genel olarak bunların fiyatları bizi zorluyor. Hepimiz malzemeleri almakta zorlanıyoruz. Ben birinci sınıfta 2 liraya aldığım kâğıdı şu an 15 liraya alıyorum. Bu durum öğrencinin bütçesini sarsıyor” diye konuştu. Mimarlık öğrencisinin yaptığı her projeyi kâğıda çıkartması gerektiğini belirten Aleyna S., “Yaptığımız projeleri bilgisayara çizdikten sonra büyük baskı merkezlerine gidiyoruz. Bir metrelik kâğıda baskısını çıkarıyoruz. Tek bir kağıdın ücreti en az 20 en fazla 40 lira. Sınav haftalarında yaklaşık 30 kâğıt çıkarıyoruz. En az 800-900 lira tutuyor. Her okul için bu durum geçerli” dedi.