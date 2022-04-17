Tarihimiz Köy Enstitüleri, Umudumuz Fin Eğitim Modeli

17 Nisan 2022 Pazar

Bugün 17 Nisan 2022 Pazar. Köy Enstitülerinin kuruluşunun 82. Yıldönümü.

Köy Enstitüleri. Türk Eğitim Tarihinin olağanüstü BAŞARI HIKAYESI.

Dünya’da benzeri görülmemiş bir örnek oluşturan, tamamen Türkiye’ye özgü bir EĞITIM PROJESI.

2.Dünya Savaşı’nın Türkiye’yi dar bir kıskaca aldığı en zor dönemde; ekonomik sıkıntıların, karaborsanın, yetersiz endüstrinin, pahalılığın hat safhada olduğu dönemde imkansızlıklar içinde kurulan MUCIZE BIR SISTEM.

Eğitim ilkelerinin ustaca düzenlendiği, tam anlamıyla bir kişilik eğitiminden yana olan, Cumhuriyet yönetiminin toplum yapısını yönlendiren en değerli unsur.

En yüce değerin insan olarak kabul edildiği, insanları din, dil, cins, ırk, ayrımı gözetmeksizin bir değer ve birey olarak kabul eden eğitim anlayışı.

Ast-üst ilişkisi yerine birlikte başarma anlayışını, “hesap sorma” yerine “hesaplaşma” anlayışını benimseyen, üstlerin astları, büyüklerin küçükleri ezmediği, herkesin gücüne göre bir ödevi ve görevi olduğu ilkesine dayalı fonksiyonel bir örgütlenme.

Din hakkında bilgi verildiği halde din eğitiminden ve inanç aşılamaktan sakınan, öğretmenin ise merak, araştırma, eleştirme ve sorgulamayla gerçekleştiği eğitim anlayışı.

KÖY ENSTİTÜLERİNİN KURULUŞ MÜCADELESİ BİLE FİNLANDİYA İLE AYNI

İskandinav ülkelerinin eğitim sistemleri son yıllarda dünyanın en iyi eğitim sistemi olarak biliniyor. Özellikle Finlandiya. Her yıl yabancı delegasyonlar Finlileri ziyaret ediyor ve bu başarının ardındaki filozofiyi inceliyor. Amerikalılar bile eğitim sisteminde Finlilerden aldığı ipuçlarıyla yeni düzenlemelere gidiyor.

Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı da başta Finlandiya olmak üzre gelişmiş bazı ülkelerde uygulanan eğitim sistemlerini okullarımızda hayata geçirmeyi planlıyor.

Peki neden?

Geçmişimizde Dünya’da benzeri görülmemiş bir örnek oluşturarak Türkiye’nin 1940’lardaki kültür yaşamına damgasını vuran KÖY ENSTİTÜLERİ gibi olağanüstü bir başarı hikayemiz varken TC Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri neden adeta talan edilmiş eğitim sistemimizi onarmanın çözümünü önce kendi geçmişinde ve tarihinde aramak yerine başka bir ülkenin eğitim modelinde arıyor?

Hele geçmişimizdeki bu başarının her detayı onca gıpta ettiğimiz Fin Eğitim Modeliyle neredeyse birebir aynıyken !

Fin Eğitim Modeliyle Köy Enstitüleri arasında öylesine inanılmaz benzerlikler var ki düşündükçe kendi geçmişimiz yerine Fin Modeline hayranlık duymamıza üzülmemek elde değil.

Sadece eğitim anlayışı ve içeriği değil. Kuruluşlarındaki mücadeleleri bile neredeyse aynı.

Şimdi eğitim bilimcilerimize, toplum bilimcilerimize ve başka ülkelerin eğitim sistemlerini araştırıp ülkemize uyarlamaya çalışan sayın bakanlarımıza soruyorum.

Zamanın yabancı delegasyonları Köy Enstitülerinin olağanüstü başarısını incelemek araştırmak için ülkemizi ziyaret edip onca çalışmalar yapıyorken ve en önemlisi Köy Enstitülerine dair bilgi ve belge bolluğu bunca fazlayken çözümü dışarıda aramak neden?