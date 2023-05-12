Ortalama borç 50 bine dayandı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 03:00

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin yayımladığı yeni “Aylık Bülten”e göre Mart 2023 sonu itibarıyla bireysel kredi kullananların sayısı Şubat 2023’e (aylık) kıyasla 133 bin, Mart 2022’ye (yıllık) kıyasla 2 milyon 143 bin artışla 38 milyon 536 bin kişi oldu. Kredi hacmi de aylık yüzde 8.6, yıllık 78.1 artışla 1 trilyon 875 milyar liraya ulaştı.

Kişi başına ortalama kredi borcu ise 48 bin 664 lira. Bu miktar Şubat 2023’te 44 bin 961 lira, Mart 2022’de 28 bin 934 liraydı. Bu kapsamda özellikle kredi kartı ve ihtiyaç kredisi ortalamalarındaki artışlar dikkat çekiyor.

Mart 2023 sonu itibarıyla kredi kartı borcu olanların sayısı 34 milyon 540 bini kişi, bunların tutarı 579.9 milyar lira olurken Mart 2022’de 7 bin 314 lira, Şubat 2023’te 14 bin 854 lira olan borç ortlaması 16 bin 790 liraya yükseldi. İhtiyaç kredisi kullanan 15 milyon 147 bin kişinin de 708.8 milyar lira borcu var. Bu kişilerin Mart 2022’de 29 bin 256 lira, Şubat 2023’te 43 bin 696 lira olan kredi ortalaması da 46 bin 791 liraya çıktı.