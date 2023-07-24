OSS Derneği, 2023 yılının sektörel değerlendirme anketini açıkladı: Pazarda satış sonrası endişesi

Yayınlanma: 24.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.07.2023 - 03:00

Otomotiv sektöründe gündem, araçlara sık sık zam gelmesi ve fiyatların çok yükselmesi, kredi faizlerinin yüksekliği ve krediye ulaşımdaki zorluklar, araç bulunurluğunu etkileyen ve fiyatı daha da yükselten fırsatçılar olarak sıralanıyor. Araç fiyatının hızlı artışında döviz kurunun yükselişi, yüksek ÖTV ve ÖTV’li fiyata eklenen KDV başrolü oynuyor. Otomotiv sektörünün bir diğer önemli bölümü olan satış sonrası ürün ve hizmetlerle ilgili çalışan firmalar da sorunlarını ve endişelerini dile getirdi.

DÖVİZ KURU ARTIŞI

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), “2023 Yılı 2. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi”ne göre üyelerin, sorunlarının başında “döviz kuru ve kur artışı” gelirken “nakit akışında yaşanan problemler” de öncelikli sorunlardan biri oldu. Üyelerin yüzde 91.2’si döviz kuru ve kur artışını sektörün en büyük problemi olarak gördüklerini ifade etti. Ankete katılanların yüzde 55.9’u nakit akışında yaşanan problemlere, yüzde 35.3’ü de tedarik problemlerine dikkat çekti. Üyelerin yüzde 35.3’ü kargo maliyeti ve teslimat problemlerini, yüzde 23.5’i de mevzuat değişikliklerini önemli sorunlar arasında görüyor.

(Ali Özçete)



Anketi değerlendiren OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, “Yaz ayları kaynaklı mobilitedeki artış, sektöre pozitif yönde yansıdı. Otomotiv satış sonrasını direkt olarak etkileyecek otomotiv piyasasındaki arz ve talep oranı dengelenmiş duruma geldi” dedi.

Özçete, şunları söyledi: “Likiditeye ulaşmada yaşanan zorluklar ve maliyetlerdeki artışların sektörümüzde nakit akışında daralmaya sebep olduğunu gözlemliyoruz. Kredi faizlerine yapılabilecek olumlu yönde bir düzenleme ve krediye erişimin kolaylaşmasıyla sektör daha da hareketlenecektir.”

OSS Derneği’nin anketine göre otomotiv satış sonrası pazarı geçen yılın son döneminde başlayan yükselişini ikinci çeyrekte de sürdürdü. 2023’ün ikinci çeyreğinde, 2022’nin aynı dönemine göre yurtiçi satışlarda ortalama yüzde 11.76 artış yaşansa da 2022’nin son çeyreğine göre yurtiçi satışlar dolar bazında ortalama yüzde 4.26 artış gösterdi. Nakit akışında yaşanan sorunlar, büyüme trendinin yavaşlamasında ana etken olarak dikkat çekti.

YATIRIM YARI YARIYA DÜŞTÜ

Ankette sektörün yatırım planları da yer aldı. Ankete göre önümüzdeki üç ayda yeni yatırım yapmayı düşünen üyelerin oranı yüzde 44.1 ile bir önceki dönemin gerisinde kaldı. Bir önceki ankette üretici üyelerin yüzde 61.5’i yatırım planlarken yeni ankette bu oran yüzde 33.3’e geriledi. Dağıtıcı üyelerde ise yüzde 32.45 olan oran, bu dönemde yüzde 50’ye yükselmiş oldu. Ankete katılan üyelerin yüzde 35.3’ü önümüzdeki üç ayda sektörün daha iyiye gideceğini öngörüyor.