Otel yatırımlarına hızlı dönüş var
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) pandemi nedeniyle 2020-21 arasında tarihinin en kötü dönemini yaşayan konaklama sektöründe, bu yılın başından itibaren başlayan canlanmayla birlikte yatırımların yükselişe geçtiğini belirtti.
TÜROB’un Ocak-Haziran 2022 yatırım raporuna göre, ilk altı ayda toplam teşvik değeri 7.55 milyar TL olan toplam 14.413 yataklı 75 otel projesi için teşvik başvurusu yapıldı.
Buna göre, yılın ilk yarısındaki teşvik belgesi başvurularının parasal tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 640 artarken, proje sayısı yüzde 39, yatak kapasitesi de yüzde 76 artış gösterdi. Yeni yatırımlarda İstanbul ve Muğla dokuzar projeyle ilk iki sırayı alırken, Antalya sekiz proje ile üçüncü oldu.
Bu şehirleri Çanakkale altı, İzmir dört proje ile; Kars, Edirne,
Nevşehir ve Ankara üçer proje ile izledi.
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