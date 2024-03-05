Otoda hasar büyük: Geçen yıl, kasko ve zorunlu trafikle ilgili tazminatlar 80 milyar TL’yi aştı!

Yayınlanma: 05.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.03.2024 - 04:00

Türkiye’deki enflasyonist ortam ve döviz kurundaki hareketlilik hasar maliyetlerini etkilemeyi sürdürüyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin 2023 yılının tümüne ilişkin “Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri” bunu ortaya koydu:

Kasko: Geçen yıl 2022’ye kıyasla hasarlarla ilgili “ödenen tazminat” yüzde 84.8 artışla 34.8 milyar lira, “ödenen dosya” sayısı ise yüzde 15.3 azalışla 1 milyon 310 bin 959 adet oldu. Dosya başına ortalama ödeme ise yüzde 118.2 artışla 26 bin 574 liraya çıktı. Taşıt türü açısından en çok ödeme yüzde 84.2 artışla 23.7 milyar liraya ulaşan “otomobil” için yapıldı. Bu tür araçlarda dosya sayısı yüzde 13.7 düşüşle 952 bin 735 adet, ortalama ödeme yüzde 113.4 artışla 24 bin 856 lira oldu.

Zorunlu trafik: Toplam tazminat ödemesi yüzde 92.6 artışla 45.5 milyar lira, dosya sayısı ise yüzde 9 artışla 2 milyon 165 bin 115 adet oldu. Dosya başına ortalama ödeme de yüzde 76.8 artışla 21 bin 11 liraya ulaştı. Taşıt türüne göre en çok hasar ödemesi yüzde 94.4 yükselişle 25.2 milyar liraya ulaşan otomobil için yapıldı. Yine otomobilde dosya sayısı yüzde 6.1 artışla 1 milyon 222 bin 380 adet, dosya başına ortalama ödeme de yüzde 83.4 artışla 20 bin 602 liraya çıktı.

SİGORTA TÜFE’DE ARTIŞ YÜZDE 5.52

TÜİK’in Şubat 2024 ile ilgili açıkladığı tüketici enflasyonu (TÜFE) raporuna göre sepetteki sigorta branşlarının ortalamasını gösteren “Sigorta TÜFE”, Şubat 2024’te önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 5.52, Aralık 2023’e (2 aylık) kıyasla yüzde 22.59, Şubat 2023’e (yıllık) kıyasla yüzde 49.84 arttı. Alt branşlar açısından, aylık bazda konutta yüzde 0.61, ulaştırmada yüzde 7.53 artış olurken sağlıkta yüzde 1.02 düşüş var. Ayrıca son iki ayda konutta yüzde 104.98, sağlıkta yüzde 12.96, ulaştırmada yüzde 16.06 artış oldu. Yıllık bazda ise artışlar konutta yüzde 111.87, sağlıkta yüzde 36.67 ve ulaştırmada yüzde 44.38.

SİGORTALILARA KESİNTİSİZ DESTEK VAAT EDİYORLAR

HDI Sigorta, Güney Anadolu ve Doğu Bölge Müdürlüğü binasında “hızlı destek istasyonu” açtı.

Bu amaçla düzenlenen törende konuşan HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, “Bu istasyonlarla müşterilerimize kaza anında ve sonrasında yürütülen tüm süreçlerde onarım garantisi vererek kusursuz ve kesintisiz hizmet sunuyoruz” dedi. Toplantıda verilen bilgiye göre şirketin ülke çapındadaki istasyon sayısı 7’ye yükseldi. Böylece 57 şehirde, bu istasyonlara bağlı 56 adet, toplamda ise 181 adet “hızlı destek servisi”yle hizmet verilecek.

‘MOBİL EKOSİSTEMİN VAZGEÇİLMEZ PARÇASIYIZ’

İTÜ İleri Araç Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Derneği’nin düzenlediği “Sürdürülebilir Mobilitenin Geleceği Zirvesi”ne katılan AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, elektrikli araçlar için ürün hazırlanırken gelenekselin dışına çıkılması gerektiğine dikkat çekti.

Ölken, şunları vurguladı: “Elektrikli araçlar, mobil ekosisteminin içindedir. Bu araçların sigortası da vazgeçilmez bir parça olarak bu ekosistemin içinde yer almak zorundadır. Bu alana yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Yavuz Ölken, yenilikçi teknolojiler ve aplikasyonlarla sisteme dahil olduklarını belirtti.

TÜSED’DEN ‘ELEKTRİKLİ’ İÇİN UZMANLIK UYARISI

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED), Türkiye’de de ilgi görmeye başlayan ve kullanımı artan elektrikli araçların hasar süreçlerine ilişkin önemli uyarılar yaptı.

Yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, akaryakıt ile çalışan motora sahip araçlarla karşılaştırıldığında elektrikli araçlarda hasar sonrası ortaya çıkacak risklerin yüksek olduğunu belirtilerek tespit ve onarım süreçlerinde doğru ekipman kullanımı ve eğitimin önemine dikkat çekti. TÜSED’in uyarılarında özellikle şu çağrı öne çıktı: Henüz az sayıda özel onarım servisi bu konuda çeşitli eğitimler alarak yetkinlik seviyesini geliştirmiş durumda. Yasal olarak elektrikli araç teknisyenlerinin almak zorunda olduğu eğitimler var, bunlar sorgulanmalı.”

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