Palamuttan sonra gelen hamsi yüz güldürüyor
Karadeniz'deki palamut bolluğu dolayısıyla fiyatı 110 liraya kadar çıkan hamsi, bugünlerde hem yurttaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürüyor. Düzce'de kilosu 25 liradan alıcı buluyor.
Karadeniz'de sezon başından bu yana yaşanan palamut bolluğu tezgahlarda hamsinin az olmasına sebep olmuş, fiyatlarını da yükseltmişti. Kısa bir süre önceye kadar kilosu 110 liraya kadar çıkan hamsi, bugünlerde 25 liradan alıcı buluyor.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıklar kasa kasa hamsiyle limana dönüyor.
"FİYATLAR DAHA DA AŞAĞIYA DÜŞMEZ"
Uzun süre fiyatların bu şekilde seyredeceğini öngören balıkçı Tuncay Kılıç, "Fiyatlar daha da aşağıya düşmez. Dip fiyatlar bunlar. Çok hamsi palamut gibi bol olmaz. Palamut çok uzun sürdü. Palamudun bu kadar bol olması ufak balıkları, özellikle hamsiyi çok etkiledi. Şuanda çinekop, istavrit, barbun ve mezgit gibi balıklarımız da var. Palamuttan sonra çeşitlilik başladı" diye konuştu.
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