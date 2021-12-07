Perakende sektöründe yeni yıl hareketliliği

07 Aralık 2021 Salı, 09:56

Uzun yıllardır “Perakende Sektörünün Tamamlayıcı Gücü“ olarak sürdürdüğü çalışmalarında, özellikle hazır giyim sektörünün Dönemsel ve Part Time işgücü gereksinimlerini karşılayan ve binlerce gence iş imkanı sunan Team Fores HR; yine ve yeniden heyecanlı bir “Yılbaşı Dönemi” hazırlığında.

Team Fores HR; perakende sektörünün yoğunluğunun, dolayısıyla mağaza trafiğinin çok arttığı, yılbaşı dönemi, indirim dönemi ve kampanya dönemlerinde ortaya çıkan işgücü ihtiyaçlarına, kendi bünyesindeki yüksek okul ve lisans öğrencilerinden oluşan ekipleriyle hızlı çözümler sunmaya devam ediyor.

Perakende sektörünün Part Time işgücü gereksinimlerini; bir yandan okurken bir diğer yandan çalışmayı tercih eden üniversiteli gençlerden oluşan ekipleriyle tamamlayan Team Fores HR, bu yılbaşı dönemi için de markalardan gelen talepleri karşılamak adına gençlerle görüşmelere başladı.

Yılbaşı yoğunluğunda müşterilerine kusursuz ve eksiksiz hizmet sunmaya çalışan markaların mağazaları için talep ettikleri Satış Destek, Kasa Destek, Ambalaj, Depo Destek Elemanları gibi ilave iş gücü ihtiyaçlarında tamamlayıcı güç olarak hizmet veren Team Fores HR; aynı zamanda gençlerimizin henüz okurken deneyim kazanmalarını ve iş hayatını tanımalarına da yardımcı oluyor.

Sektörün öncü ve lider markaları; Atasun, Mango, Dagi, Beymen Club , Paşabahçe, Network, Benetton, İpekyol, Twist, Pandora gibi birçok dev markanın, tüm ek işgücü ihtiyaçlarında deneyimli ekipleriyle tamamlayıcı güç olarak hizmet veren Team Fores HR; sadece geçtiğimiz 6 ay içinde 1900’den fazla gence 48 bin gün üzerinde iş imkanı sağlayarak gençlerin istihdamında büyük bir rol oynuyor.