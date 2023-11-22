Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nda! İşte ekonomistlerin faiz beklentisi
Piyasalarda Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı bekleniyor. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? İşte ayrıntılar...
Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi.
Para Politikası Kurulu toplantısı Merkez Başkanı Hafize Gaye Erkan Başkanlığında 23 Kasım Perşembe günü toplanacak. Faiz kararı toplantı sonrasında saat 14.00’de duyurulacak.
TCMB Para Politikası Kurulu, ekim ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini beklentilere paralel 5 puan artırarak yüzde 35'e yükseltmişti.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ
Kritik toplantı öncesi ekonomistlerin de faiz beklentisi belli oldu.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 37,50'ye çıkartılacağını tahmin ediyor.
Reuters'ın anketine katılan 21 ekonomist ise yüzde 35 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 37.5 ile yüzde 40 bandında yer aldı.
Hollanda merkezli bankacılık şirketi ING’nin ekonomistleri de Merkez Bankası’nın 250 baz puan faiz artışıyla hız keseceğini tahmin etti.
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