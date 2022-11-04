Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 artışla 4.180,96 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,51 puan değer kazandı.
Dün 4.105,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 35,57 puan ve yüzde 0,87 kazançla 4.141,02 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.131,13, en yüksek ise 4.181,73 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,89, hizmetler endeksi yüzde 2,52, sanayi endeksi yüzde 1,18 ve teknoloji endeksi yüzde 1 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 71'i yükseldi, 28'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Kardemir (D) ve SASA Polyester oldu.
ALTININ ONSU 1.646 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,14, bileşik getirisi yüzde 14,64 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9776, sterlin/dolar paritesi 1,1217 ve dolar/yen paritesi 147,84 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6250 liradan, avro 18,2030 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1 yükselişle 1.646 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,52 artışla 96,3 dolardan işlem görüyor.
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