Piyasalarda son durum: Bitcoin ne kadar oldu? (24 Şubat 2022 Perşembe)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Piyasalarda savaş tedirginliği devam ederken kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 9.50 eridi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
Dünya borsaları geriledi. ABD tahvil getirileri düşerken, dolar, altın ve petrol fiyatları keskin şekilde yükseldi.
KRİPTO PARA PİYASASI DA ETKİLENDİ
Operasyonun başlamasının ardından kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 9.50 eridi.
Bitcoin yüzde 8.20 değer kaybıyla 34,970.77 dolara gerilerken, en yüksek hacimli ikinci kripto para Ethereum ise yüzde 11.86 düşüşle 2,348.92 dolara indi.
Cardano yüzde 14.89 değer kaybederek 0.7785 cente gerilerken, Solana yüzde 9.52 gerileyerek 81.13 dolara indi.
Dogecoin ise yüzde 14,60 değer kaybıyla 0.1128 cente indi.
Kripto para piyasasının toplam değer kaybı bu düşüşlerle yüzde 9,50 düşüşle 1.56 trilyon dolara geriledi.
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