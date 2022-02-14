Son dakika: Bitcoin'de düşüş başladı: Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Son dakika haberi: Kripto para piyasaları son 24 saatte 2 trilyon doların altına geriledi. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2022 Pazartesi, 15:29
Son dakika: Bitcoin'de düşüş başladı: Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?
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Kripto para piyasaları haftaya düşüşle başladı. Piyasalar, yüzde 1.2 değer kaybederek 1 trilyon 966 milyar dolar seviyesine indi.

Coingecko'da yer alan verilere göre, Bitcoin binde 1 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 42 bin 398 dolar olurken, piyasa hakimiyeti ise yüzde 40.83'e çıktı.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

Ethereum cephesinde de düşüş görüldü. ETH'nin fiyatı yüzde 1.1 düşüşle 2 bin 889 dolara düştü. 

RİPPLE NE KADAR?

Geçen haftanın en çok kazandıran kripto para birimlerinden Ripple da geriledi. Kazancının çoğunu korumayı başaran XRP yüzde 3.1 düşmesine rağmen 80 centin üzerinde kalmayı başardı. 

DOGECOİN YÜKSELDİ

Dogecoin cephesinde ise yükseliş görüldü. DOGE'un fiyatı binde 6 artarak 14 cente seviyelerinde kaldı.


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